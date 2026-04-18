Zelluläre Vitalität neu gedacht

In einer Zeit, in der der Wunsch nach langanhaltender Vitalität und gesundem Altern immer stärker wird, präsentiert die AkuRy GmbH eine innovative bioenergetische Lösung: den VJG-Chip (Verjüngung). Der spezielle Informations-Chip zielt darauf ab, die natürliche Regenerationsfähigkeit des Körpers auf feinstofflicher Ebene zu fördern und zellulären Alterungsprozessen energetisch entgegenzuwirken.



Der VJG-Chip: Unterstützung für innere Erneuerung



Der VJG-Chip wurde entwickelt, um die körpereigenen Erneuerungs- und Regenerationsprozesse zu harmonisieren. Basierend auf dem Prinzip der Bioresonanz überträgt er spezifische, harmonisierende Informationen, die den Energiestoffwechsel der Zellen optimieren sollen.



„Wahre Verjüngung beginnt dort, wo die Energie für Zellteilung und Regeneration entsteht – im Inneren des Organismus“, betont die AkuRy GmbH. Der Chip soll helfen, energetische Blockaden zu lösen und dem Körper zu ermöglichen, seine Ressourcen effizienter für Spannkraft, Vitalität und Erneuerung einzusetzen.



Einfache Integration in den Alltag



Wie alle Informations-Chips des Unternehmens ist auch der VJG-Chip bewusst unkompliziert gestaltet. Er wird einfach am Körper getragen – etwa in der Hosentasche, als Anhänger oder in speziellen Accessoires – oder in der unmittelbaren Umgebung platziert. Die Übertragung der Informationen erfolgt über die körpereigenen Schwingungsfelder, ohne Zufuhr chemischer Substanzen oder invasiver Eingriffe.



Wichtiger Hinweis



Die AkuRy GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass der VJG-Chip und alle anderen Informations-Chips keinen Ersatz für eine ärztliche Diagnose, Therapie oder medizinische Behandlung darstellen. Sie dienen ausschließlich als ergänzende bioenergetische Unterstützung. Bestehende Therapien sollten nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker unterbrochen oder verändert werden.



Die bioenergetischen Effekte der Chips beruhen auf den Prinzipien der Informationsmedizin und Quantenphysik. Sie sind finden in der konventionellen Schulmedizin nur wenig Beachtung.



Über die AkuRy GmbH



Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald entwickelt seit über 20 Jahren Informations-Chips auf Basis des bioenergetischen Informationsmanagements. Das Portfolio umfasst mittlerweile mehr als 600 verschiedene Varianten, die Menschen dabei unterstützen sollen, ihr energetisches Gleichgewicht in einer zunehmend technisierten Umwelt zu erhalten und zu stärken.





(lifePR) (