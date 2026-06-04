Wirtschaftliche Existenzängste : Anhaltende Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und die Sorge vor sozialem Abstieg erzeugen einen permanenten Druck.

: Anhaltende Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und die Sorge vor sozialem Abstieg erzeugen einen permanenten Druck. Geopolitische Unsicherheit : Internationale Konflikte – insbesondere die Spannungen mit Russland – sowie wachsende gesellschaftliche Polarisierung belasten das Sicherheitsgefühl vieler Bürger.

: Internationale Konflikte – insbesondere die Spannungen mit Russland – sowie wachsende gesellschaftliche Polarisierung belasten das Sicherheitsgefühl vieler Bürger. Digitaler Stress und Reizüberflutung: Ständiger Informationsfluss, Leistungsdruck und die zunehmende elektromagnetische Strahlung durch Mobilfunk, WLAN und digitale Endgeräte (Elektrosmog) halten das Nervensystem auf Hochtouren.

Schutz vor digitalem Stress und Elektrosmog : Der AkuRy eProtect-Chip für Smartphones, WLAN-Router und Tablets harmonisiert elektromagnetische Felder. EEG-Studien, unter anderem der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, deuten darauf hin, dass die Chips die Gehirnaktivität bei Mobilfunkbelastung stabilisieren können.

: Der AkuRy eProtect-Chip für Smartphones, WLAN-Router und Tablets harmonisiert elektromagnetische Felder. EEG-Studien, unter anderem der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, deuten darauf hin, dass die Chips die Gehirnaktivität bei Mobilfunkbelastung stabilisieren können. Bessere Schlafqualität und Regeneration : Die Chips unterstützen das Herunterfahren des Nervensystems und die Beruhigung der Gehirnfrequenzen – besonders wertvoll bei nächtlichen Grübeleien und Zukunftsängsten.

: Die Chips unterstützen das Herunterfahren des Nervensystems und die Beruhigung der Gehirnfrequenzen – besonders wertvoll bei nächtlichen Grübeleien und Zukunftsängsten. Individuelle Alltagsunterstützung: Über den AkuRy-Produktfinder können Nutzer gezielt nach Symptomen wie innerer Unruhe, Angst oder mentaler Erschöpfung suchen und den passenden Chip auswählen.

In Zeiten multipler Krisen greifen Zukunftsängste, chronischer Stress und Schlafstörungen in Europa immer weiter um sich. Während geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen für den Einzelnen oft unbeeinflussbar erscheinen, wächst der Wunsch nach persönlicher Resilienz und innerer Balance. Hier setzt das hessische Unternehmenan. Mit seinen innovativen Informations- und Frequenzchips bietet es bioenergetische Unterstützung und Schutz vor Umweltbelastungen wie Elektrosmog. Die Technologie des Erfinders Heiko Wenner soll das Nervensystem entlasten und die psychische Widerstandskraft stärken.Aktuelle Studien und Umfragen zeichnen ein klares Bild: Die Menschen in Deutschland und seinen Nachbarländern fühlen sich zunehmend überfordert. Die größten Belastungsfaktoren lassen sich in drei Bereiche gliedern:Die Folge: Bei vielen Menschen bleibt der Sympathikus dauerhaft aktiviert. Chronische Erschöpfung, Angstzustände und massive Schlafprobleme sind die Konsequenz.„Die Menschen in Europa stecken in einer emotionalen Dauerschleife aus Krisenmeldungen, Existenzsorgen und digitaler Überreizung. Unser Nervensystem ist dafür evolutionär nicht gemacht. Mit den AkuRy-Chips möchten wir ein praktisches Werkzeug an die Hand geben, um im Alltag energetische Ruheinseln zu schaffen, das bioenergetische System zu entlasten und die innere Widerstandskraft von innen heraus zu stärken.“ —, Erfinder und Entwickler der AkuRy-TechnologieDie AkuRy-Frequenzchips basieren auf Ansätzen der bioenergetischen Informationsmedizin. Die kleinen, mobilen Chips fungieren als programmierte Informationsträger, die biologisch wirksame Signale speichern und ein feines Energiefeld erzeugen. Dieses Feld soll wie ein subtiler Schutzschild wirken und den Organismus auf emotionaler und physischer Ebene stabilisieren.Durch gezielte Interaktion mit dem Anwender werden über feinstoffliche Schwingungsmuster Blockaden im bioenergetischen System gelöst, die durch Stress oder äußere Störfelder entstanden sind.Das AkuRy-Sortiment bietet gezielte Lösungen für die typischen Symptome der modernen Überlastung:Aus rechtlichen Gründen weist die AkuRy GmbH ausdrücklich darauf hin, dass die Wirkungsweisen der Informations-Chips dem Bereich der Alternativmedizin zuzuordnen sind. Die Produkte ersetzen bei klinischen Erkrankungen oder Angststörungen keinesfalls eine ärztliche oder therapeutische Behandlung.Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb bioenergetischer Informations-Chips spezialisiert hat. Basierend auf den Forschungen und Entwicklungen von Erfinder Heiko Wenner bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen zur Harmonisierung von Umweltbelastungen und zur Förderung des Wohlbefindens im digitalen Alltag.