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Verlängerte Lebensqualität und Vitalität

Wie Akury-Informations-Chips die Lebenszeit energetisch unterstützen

(lifePR) (Höchst, )
In einer Zeit, in der Langlebigkeit und gesundes Altern immer stärker im Fokus stehen, gewinnen bioenergetische Ansätze zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte an Bedeutung. Die AkuRy GmbH bietet mit ihren Informations-Chips innovative Hilfsmittel, die den Organismus auf feinstofflicher Ebene harmonisieren und so zu mehr Vitalität und einer besseren Lebensqualität über die Jahre hinweg beitragen können.

Die durchschnittliche Lebenszeit steigt weltweit, doch viele Menschen wünschen sich nicht nur mehr Jahre, sondern vor allem mehr Lebensqualität in diesen Jahren. Stress, Umwelteinflüsse, elektromagnetische Belastungen und innere Blockaden können den Alterungsprozess beschleunigen und die Regeneration erschweren. Hier setzen die Akury-Informations-Chips an: Kleine, programmierte Träger (ca. 2 × 2 cm), die mit spezifischen Resonanzmustern und Frequenzen „informiert“ sind. Sie arbeiten nach dem Prinzip des bioenergetischen Informationsmanagements. Sie übertragen harmonisierende Schwingungen sanft in den Organismus, lösen Blockaden und unterstützen den natürlichen Energiefluss.

Spezielle Unterstützung für Regeneration und Lebensfreude

Besonders relevant für das Thema Lebenszeit sind die Chips aus der Kategorie „Lebenssituationen“. Dazu gehören unter anderem:
  • LEBEN 1 – Regeneration nach Krankheit: Unterstützt den Körper bei der Erholung und stärkt die Selbstheilungskräfte.
  • LEBEN 17 – Lebensfreude: Fördert positive Energie und emotionale Ausgeglichenheit.
  • Weitere Varianten wie Stabilität, Reinigung/Heilung, Positives Denken oder Resilienz (RSZ-Chip), die psychische Widerstandsfraft und Optimismus stärken.
Durch die Förderung von schnellerer Regeneration, besserem Schlaf, Stressreduktion und einem stabilen Immunsystem tragen die Chips indirekt dazu bei, den Körper länger vital und widerstandsfähig zu halten. Viele Anwender berichten von mehr Energie, besserer Konzentration und einem insgesamt harmonischeren Lebensgefühl – Faktoren, die eine hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter ermöglichen.

Dauerhafte Wirkung und einfache Anwendung

Ein großer Vorteil der Akury-Chips: Sie verbrauchen sich nicht. Sie behalten ihre volle Wirkung nachweislich über viele Jahre (mindestens 10–13 Jahre), selbst bei starker elektromagnetischer Belastung. Die Anwendung ist denkbar einfach – der Chip wird in einer Acrylglaskapsel geliefert und einfach in der Hosentasche oder am Körper getragen. Die Chips sind nicht personengebunden und können von der ganzen Familie genutzt werden.

Wissenschaftliche Messungen (u. a. EEG und Herzratenvariabilität an der Universität Mainz) haben gezeigt, dass die Chips messbare Effekte auf Gehirnaktivität und Erholung haben. Dennoch ersetzen sie keine medizinische Behandlung. Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, handelt es sich um komplementäre, energetische Unterstützung ohne Heilversprechen. Eine Wirkung ist nicht bei jedem garantiert und ersetzt keinen Arztbesuch.

Fazit: In einer alternden Gesellschaft bieten die Akury-Informations-Chips eine sanfte, innovative Möglichkeit, den eigenen Energiehaushalt zu optimieren und die Lebenszeit aktiv und vital zu gestalten. Wer seine Lebensqualität langfristig steigern möchte, findet in diesen Chips einen wertvollen täglichen Begleiter.

Für weitere Informationen oder individuelle Austestung: www.akuryprodukte.de oder info@akury.de.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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