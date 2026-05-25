Unterstützung bei Entzündungen und Infektionen auf bioenergetischer Ebene

Entzündungen und Infektionen: Ein zentrales Gesundheitsthema
Entzündungen sind eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers auf Schadstoffe, Verletzungen oder Erreger. Während akute Entzündungen heilend wirken, können chronische Verläufe zu langfristigen Problemen wie Autoimmunerkrankungen, Gelenkbeschwerden oder Erschöpfungszuständen führen. Infektionen durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten belasten zusätzlich das Immunsystem. Klassische Maßnahmen reichen von Antibiotika über entzündungshemmende Medikamente bis hin zu einer gesunden Lebensweise mit ausreichend Bewegung, Schlaf und einer nährstoffreichen Ernährung.
Viele Betroffene suchen ergänzende, sanfte Methoden, um den Körper in seiner Selbstregulation zu unterstützen – ohne Nebenwirkungen und kompatibel mit konventionellen Therapien.
Die Akury Informations-Chips: Funktionsweise und Anwendung
Die Akury GmbH entwickelt Informations-Chips, die als bioenergetische Träger fungieren. Sie bestehen aus hochwertigen mineralischen Substanzen, die mit spezifischen Frequenzen und Formeln „informiert“ werden. Diese Schwingungsmuster sollen harmonisierend auf den Organismus einwirken, Blockaden lösen und den Energiefluss fördern. Die Chips werden einfach am Körper getragen (z. B. in der Hosentasche, als Armband oder in einer Acrylglaskapsel) und behalten ihre Wirkung langfristig.
Spezifische Unterstützung bei Infektionen und Entzündungen:
- INF-Chip (Infections): Dieser Chip enthält Frequenzen und Formeln der Pflanze Artemisia annua (Einjähriger Beifuß), deren Wirkstoff Artemisinin traditionell bei Malaria und anderen Infektionen bekannt ist. Er soll das Immunsystem stärken und eine schützende Wirkung gegen verschiedene Infektionserreger entfalten. Zusätzlich kann der Chip kurz unter ein Wasserglas gelegt werden, um das Wasser mit den Informationen zu „informieren“ und die Aufnahme zu erleichtern.
- Weitere Chips aus der Kategorie „Infektion, Entzündung“: Das Sortiment umfasst zahlreiche themenspezifische Chips (z. B. gegen Bakterien, Borrelien, Parasiten oder zur allgemeinen Entzündungsregulation). Sie zielen darauf ab, ein parasitenfreies oder entzündungsfreies Milieu auf energetischer Ebene zu fördern und die körpereigene Abwehr zu unterstützen.
Wissenschaftlicher Hintergrund und Anwendererfahrungen
Die Wirkungsweise basiert auf dem Prinzip der Informationsübertragung durch Frequenzen – ein Ansatz, der in der Bioenergetik und Kinesiologie verbreitet ist. Studien zur Wirkung von Frequenzen und Pflanzenextrakten wie Artemisia untermauern teilweise die traditionelle Nutzung, während die Chips selbst als sanfte Unterstützung konzipiert sind. Die Akury-Produkte werden seit Jahren von Therapeuten und Privatpersonen geschätzt und sind in umfangreichen Kategorien für Immunsystem, Organe und spezifische Beschwerden verfügbar.
Fazit und Ausblick
In Zeiten zunehmender Belastungen durch Infektionen und Entzündungsprozesse bieten Akury Informations-Chips eine innovative, unkomplizierte Möglichkeit, den Körper bioenergetisch zu unterstützen. Sie ergänzen einen ganzheitlichen Lebensstil und können dazu beitragen, die natürliche Balance wiederherzustellen. Interessierte finden die Produkte im Fachhandel oder direkt beim Hersteller. Für individuelle Empfehlungen steht ein Produktfinder zur Verfügung.
Hinweis: Bei akuten Beschwerden immer einen Arzt oder Therapeuten konsultieren. Die Chips dienen der ergänzenden Unterstützung.
Weitere Informationen: www.akuryprodukte.de