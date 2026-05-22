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Neue Dimension der ganzheitlichen Balance: AkuRy Super Master Chip SKM vorgestellt SKM System-Kohärenz-Modul –

Das zentrale Bioenergetische Informations-Tool

(lifePR) (Höchst, )
Mit dem AkuRy Super Master Chip SKM (System-Kohärenz-Modul) präsentiert AkuRy eine innovative Weiterentwicklung im Bereich des Bioenergetischen Informationsmanagements (BIM). Der SKM fungiert als universeller Basischip, der eine umfassende Auswahl thematisch abgestimmter Akury-Chips in einem einzigen Hochleistungs-Modul integriert. Er vereint erstmals Frequenzen, Schwingungen und bioenergetische Informationen auf allen Ebenen des menschlichen Seins.

Ganzheitliche Wirkung auf allen Ebenen

Der AkuRy Super Master Chip SKM bündelt sorgfältig ausgewählte Informationen aus folgenden Bereichen:
  • Basisfrequenzen und Schwingungen (energetisches Fundament)
  • Zell- und Organ-Regulation
  • Mathematische Formeln und geometrische Muster (quantenphysikalische Schicht)
  • Mentale und psychosomatische Programme
  • Schutz- und Filter-Elemente gegen Umwelteinflüsse
  • Virtuelle Apotheke natürlicher Hilfsmittel und Signaturen
  • Reinigungs- und Lösch-Elemente (spirituelle und karmische Schicht)
  • Organ- und system-spezifische Frequenzen (physische Schicht)
Durch diese breite Integration unterstützt der Chip das Wohlbefinden physisch, energetisch, mental, emotional, spirituell und systemisch.

Wissenschaftlich inspirierte Grundlagen

Der Super Master Chip arbeitet unter anderem mit bewährten Referenzfrequenzen wie der Schumann-Resonanz (7,83 Hz) – der natürlichen Erdresonanz – sowie den heiligen Solfeggio-Tönen, darunter der besonders bekannten 528 Hz („Miracle Frequency“), die mit DNA-Reparatur und Transformation in Verbindung gebracht wird.

Anwender berichten von spürbarer Vitalitätssteigerung, deutlicher Stressreduktion, verbesserter Regeneration und tiefer innerer Balance. Der Chip aktiviert sanfte Selbstheilungsprozesse des Körpers, harmonisiert das Energiesystem und bietet gleichzeitig wirksamen Schutz vor elektromagnetischen Störfeldern (EMF).

Wichtiger Hinweis

Der AkuRy Super Master Chip SKM ersetzt keine ärztliche Diagnose, Beratung oder medizinische Behandlung. Er ist kein Medizinprodukt und dient ausschließlich der bioenergetischen Unterstützung und Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollte stets ein Arzt oder Therapeut konsultiert werden.

Ein Chip – maximale Kohärenz

„Der SKM ist mehr als nur ein weiterer Frequenzchip. Er ist das zentrale Kohärenz-Modul, das alle Ebenen des Seins in Einklang bringt und dem Anwender ein umfassendes Werkzeug für ganzheitliche Selbstregulation an die Hand gibt“, heißt es aus der Entwicklungsabteilung von AkuRy.

Durch seine universelle Ausrichtung eignet sich der AkuRy Super Master Chip SKM sowohl für Einsteiger in die bioenergetische Arbeit als auch für erfahrene Anwender, die ein leistungsstarkes All-in-One-System suchen.

Über AkuRy AkuRy entwickelt hochwertige bioenergetische Informationssysteme auf Basis von Frequenz- und Schwingungstechnologie. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre natürliche Selbstheilungskraft zu aktivieren und in harmonischer Balance mit sich und ihrer Umwelt zu leben.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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