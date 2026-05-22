Neue Dimension der ganzheitlichen Balance: AkuRy Super Master Chip SKM vorgestellt SKM System-Kohärenz-Modul

Basisfrequenzen und Schwingungen (energetisches Fundament)

Zell- und Organ-Regulation

Mathematische Formeln und geometrische Muster (quantenphysikalische Schicht)

Mentale und psychosomatische Programme

Schutz- und Filter-Elemente gegen Umwelteinflüsse

Virtuelle Apotheke natürlicher Hilfsmittel und Signaturen

Reinigungs- und Lösch-Elemente (spirituelle und karmische Schicht)

Organ- und system-spezifische Frequenzen (physische Schicht)

Mit dem AkuRy Super Master Chip SKM (System-Kohärenz-Modul) präsentiert AkuRy eine innovative Weiterentwicklung im Bereich des Bioenergetischen Informationsmanagements (BIM). Der SKM fungiert als universeller Basischip, der eine umfassende Auswahl thematisch abgestimmter Akury-Chips in einem einzigen Hochleistungs-Modul integriert. Er vereint erstmals Frequenzen, Schwingungen und bioenergetische Informationen auf allen Ebenen des menschlichen Seins.Der AkuRy Super Master Chip SKM bündelt sorgfältig ausgewählte Informationen aus folgenden Bereichen:Durch diese breite Integration unterstützt der Chip das WohlbefindenDer Super Master Chip arbeitet unter anderem mit bewährten Referenzfrequenzen wie der– der natürlichen Erdresonanz – sowie den heiligen, darunter der besonders bekannten(„Miracle Frequency“), die mit DNA-Reparatur und Transformation in Verbindung gebracht wird.Anwender berichten von spürbarer Vitalitätssteigerung, deutlicher Stressreduktion, verbesserter Regeneration und tiefer innerer Balance. Der Chip aktiviert sanfte Selbstheilungsprozesse des Körpers, harmonisiert das Energiesystem und bietet gleichzeitig wirksamen Schutz vor elektromagnetischen Störfeldern (EMF).Er ist kein Medizinprodukt und dient ausschließlich der bioenergetischen Unterstützung und Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollte stets ein Arzt oder Therapeut konsultiert werden.„Der SKM ist mehr als nur ein weiterer Frequenzchip. Er ist das zentrale Kohärenz-Modul, das alle Ebenen des Seins in Einklang bringt und dem Anwender ein umfassendes Werkzeug für ganzheitliche Selbstregulation an die Hand gibt“, heißt es aus der Entwicklungsabteilung von AkuRy.Durch seine universelle Ausrichtung eignet sich der AkuRy Super Master Chip SKM sowohl für Einsteiger in die bioenergetische Arbeit als auch für erfahrene Anwender, die ein leistungsstarkes All-in-One-System suchen.AkuRy entwickelt hochwertige bioenergetische Informationssysteme auf Basis von Frequenz- und Schwingungstechnologie. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre natürliche Selbstheilungskraft zu aktivieren und in harmonischer Balance mit sich und ihrer Umwelt zu leben.