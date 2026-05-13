Frühlingszeit ist Pollenzeit

AkuRy Allergie-Tape Das spezielle Pflaster wird bei akuten Symptomen direkt auf die Haut geklebt und soll schnelle energetische Entlastung bieten.

Das spezielle Pflaster wird bei akuten Symptomen direkt auf die Haut geklebt und soll schnelle energetische Entlastung bieten. ALL-POA Chip (Pollenallergie) Enthält präzise auf Blüten- und Gräserpollen abgestimmte Frequenzen zur Linderung und Förderung der Resistenz.

Enthält präzise auf Blüten- und Gräserpollen abgestimmte Frequenzen zur Linderung und Förderung der Resistenz. RES Chip (Resilienz) Der Basis-Chip stärkt die allgemeine Immunabwehr auf energetischer Ebene und unterstützt eine ausgewogenere Reaktion des Körpers auf Umwelteinflüsse.

Wenn die Temperaturen steigen, beginnt für Millionen Menschen in Deutschland die leidvolle Pollenzeit. Ständiger Fließschnupfen, brennende und juckende Augen sowie bleierne Erschöpfung beeinträchtigen Konzentration, Schlaf und Lebensqualität. Während herkömmliche Antihistaminika meist nur die Symptome dämpfen, setzt das innovativevon AkuRy GmbH an einer anderen Ebene an: der bioenergetischen Regulation des Immunsystems.Bei Heuschnupfen reagiert das Immunsystem überschießend auf eigentlich harmlose Pollenproteine. Es gerät in Dauer-Alarm, produziert massiv Histamin und hält den Körper in einem chronischen Stresszustand. Das Ergebnis sind nicht nur lästige Symptome, sondern ein ständig überreiztes biologisches System.AkuRy Frequenzchips arbeiten auf der Informationsebene des Organismus. Die kleinen, unauffälligen Informationsträger sind mit spezifischen Schwingungsmustern bespielt und übertragen diese über biophysikalische Resonanzen an den Körper. Ziel ist es, Stresssignale zu harmonisieren, die Regulationsfähigkeit des Immunsystems zu stärken und den Körper wieder gelassener auf Umweltreize reagieren zu lassen.Entwickler Heiko Wenner hat ein abgestimmtes Zweier-System für Allergiker geschaffen:Da jede Allergie und jeder Organismus einzigartig ist, empfiehlt AkuRy eine individuelle kostenlose und unverbindliche Austestung durch einen geschulten Partner. So wird genau ermittelt, welche Frequenzen der Körper aktuell am meisten benötigt.Die Anwendung versteht sich ausschließlich als energetische Begleitung und ersetzt bei gesundheitlichen Beschwerden keine medizinische Diagnose oder ärztliche Therapie.AkuRy entwickelt seit Jahren innovative Frequenztechnologien zur bioenergetischen Unterstützung des Menschen. Das Unternehmen mit Sitz im Odenwald steht für ganzheitliche, sanfte und individuelle Lösungen zur Stärkung der körpereigenen Regulationskräfte.