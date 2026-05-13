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AkuRy GmbH Zum Hartberg 20 64739 Höchst, Deutschland http://www.akury.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Wenner +49 6103 570310
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Frühlingszeit ist Pollenzeit

Ganzheitliche bioenergetische Unterstützung bei Heuschnupfen durch AkuRy

(lifePR) (Höchst im Odenwald, )
Wenn die Temperaturen steigen, beginnt für Millionen Menschen in Deutschland die leidvolle Pollenzeit. Ständiger Fließschnupfen, brennende und juckende Augen sowie bleierne Erschöpfung beeinträchtigen Konzentration, Schlaf und Lebensqualität. Während herkömmliche Antihistaminika meist nur die Symptome dämpfen, setzt das innovative AkuRy Duo von AkuRy GmbH an einer anderen Ebene an: der bioenergetischen Regulation des Immunsystems.

Das Problem: Ein überfordertes Immunsystem

Bei Heuschnupfen reagiert das Immunsystem überschießend auf eigentlich harmlose Pollenproteine. Es gerät in Dauer-Alarm, produziert massiv Histamin und hält den Körper in einem chronischen Stresszustand. Das Ergebnis sind nicht nur lästige Symptome, sondern ein ständig überreiztes biologisches System.

Die Lösung: Information statt chemischer Unterdrückung

AkuRy Frequenzchips arbeiten auf der Informationsebene des Organismus. Die kleinen, unauffälligen Informationsträger sind mit spezifischen Schwingungsmustern bespielt und übertragen diese über biophysikalische Resonanzen an den Körper. Ziel ist es, Stresssignale zu harmonisieren, die Regulationsfähigkeit des Immunsystems zu stärken und den Körper wieder gelassener auf Umweltreize reagieren zu lassen.

Das AkuRy Duo – gezielt gegen Pollenallergien

Entwickler Heiko Wenner hat ein abgestimmtes Zweier-System für Allergiker geschaffen:
  • AkuRy Allergie-Tape Das spezielle Pflaster wird bei akuten Symptomen direkt auf die Haut geklebt und soll schnelle energetische Entlastung bieten.
  • ALL-POA Chip (Pollenallergie) Enthält präzise auf Blüten- und Gräserpollen abgestimmte Frequenzen zur Linderung und Förderung der Resistenz.
  • RES Chip (Resilienz) Der Basis-Chip stärkt die allgemeine Immunabwehr auf energetischer Ebene und unterstützt eine ausgewogenere Reaktion des Körpers auf Umwelteinflüsse.
Individuell, sicher und ergebnisorientiert

Da jede Allergie und jeder Organismus einzigartig ist, empfiehlt AkuRy eine individuelle kostenlose und unverbindliche Austestung durch einen geschulten Partner. So wird genau ermittelt, welche Frequenzen der Körper aktuell am meisten benötigt.

Rechtlicher Hinweis: Die Anwendung versteht sich ausschließlich als energetische Begleitung und ersetzt bei gesundheitlichen Beschwerden keine medizinische Diagnose oder ärztliche Therapie.

Über AkuRy GmbH

AkuRy entwickelt seit Jahren innovative Frequenztechnologien zur bioenergetischen Unterstützung des Menschen. Das Unternehmen mit Sitz im Odenwald steht für ganzheitliche, sanfte und individuelle Lösungen zur Stärkung der körpereigenen Regulationskräfte.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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