Diabetes: Wenn der Blutzucker aus dem Gleichgewicht gerät
Wie AkuRy Informations-Chips die natürliche Regulation unterstützen
Ein gut eingestellter Blutzuckerhaushalt und die Unterstützung der körpereigenen Regulationsmechanismen sind daher von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes. Hier setzt der DIA – Diabetes Informations-Chip der AkuRy GmbH an.
Die kleinen, tragbaren Informations-Chips arbeiten nach dem Prinzip des bioenergetischen Informationsmanagements. Sie sind mit spezifischen Schwingungsformeln und Frequenzen informiert, die über Resonanz sanft auf den Organismus einwirken.
Der DIA-Chip ist gezielt darauf ausgerichtet, den Körper bei der natürlichen Regulation des Zucker- und Kohlenhydratstoffwechsels zu unterstützen. Er fördert die harmonische Balance im Energiestoffwechsel und kann dabei helfen, die Funktionen von Bauchspeicheldrüse, Insulinrezeptoren und Zellstoffwechsel bioenergetisch zu harmonisieren. Viele Anwender berichten von stabilerem Wohlbefinden, weniger Schwankungen und einem insgesamt ausgeglicheneren Energielevel. Der Chip wird einfach am Körper getragen (z. B. in der Hosentasche, als Armband oder am Gürtel) und entfaltet seine Wirkung über lange Zeit, ohne nachzulassen.
„Diabetes ist eine komplexe Stoffwechselerkrankung, die eine konsequente medizinische Betreuung erfordert“, betont das Team der AkuRy GmbH. „Unser DIA-Chip unterstützt den Organismus auf bioenergetischer Ebene dabei, seine ureigenen Regelmechanismen besser zu nutzen – sanft und nebenwirkungsfrei.
Wichtig ist jedoch: Die AkuRy Informations-Chips ersetzen weder einen Therapeuten noch einen Arzt, keine medizinische Diagnostik, keine Medikation und keine notwendige therapeutische oder ärztliche Behandlung. Sie dienen ausschließlich als ergänzende bioenergetische Unterstützung.“
Der DIA-Chip eignet sich besonders als begleitende Maßnahme bei Typ-2-Diabetes und zur allgemeinen Unterstützung des Stoffwechsels. Er kann einzeln oder in Kombination mit anderen AkuRy-Chips (z. B. für Pankreas, Gewichtsregulation, Nervensystem oder Durchblutung) verwendet werden.
In einer Zeit, in der immer mehr Menschen ganzheitliche Ansätze zur Unterstützung ihrer Gesundheit suchen, bietet der DIA-Informations-Chip eine innovative, sanfte Möglichkeit, den Körper bei der natürlichen Regulation des Blutzuckerhaushalts zu begleiten.
Über AkuRy Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald entwickelt seit Jahren hochwertige Informations-Chips auf Basis des bioenergetischen Informationsmanagements. Das Sortiment umfasst spezialisierte Chips für Themen wie Stoffwechsel, Hormonbalance, Immunsystem, Herz-Kreislauf und viele weitere Bereiche. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und basieren auf jahrelanger Erfahrung mit Resonanz- und Frequenztechniken.
Weitere Informationen, den vollständigen Katalog und Therapeutenhinweise finden Sie unter: www.akuryprodukte.de