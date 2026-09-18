Chronisch krank durch Zahnerkrankungen: Warum die Ursache oft im Kiefer liegt

Viele Menschen leben mit chronischen Beschwerden wie Gelenkschmerzen, Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Problemen oder wiederkehrender Immunschwäche – ohne dass die Ursache klar wird. Die ganzheitliche Medizin und die biologische Zahnheilkunde weisen zunehmend auf denselben Zusammenhang hin: Entzündete Zähne, Parodontitis und wurzelbehandelte Zähne können als Störfeld im Kiefer den gesamten Organismus belasten.
Über Meridiane, Nerven und den Blutkreislauf stehen Zähne in direkter Verbindung mit Organen. Werden diese Wechselwirkungen übersehen, bleiben Therapien oft unvollständig. Komplementär setzen Ansätze wie das Bioenergetische Informationsmanagement (BIM) und Frequenztechnologie darauf, Blockaden zu harmonisieren – etwa mit den AkuRy Informations-Chips.
Zahn-Organ-System: Wie jeder Zahn mit Organen verbunden ist
In der biologischen Zahnheilkunde ist der Mundraum kein isoliertes System. Jeder Zahn ist über Energiebahnen (Meridiane) sowie über Nerven und Gefäße mit bestimmten Organen, Muskeln und Gelenken verknüpft. Ein entzündeter, toter oder belasteter Zahn kann so eine energetische Blockade oder eine funktionelle Störung im zugeordneten Organ auslösen.
Typische Zuordnungen im Zahn-Organ-System:
- Schneidezähne: Nieren, Blase und Urogenitaltrakt
- Eckzähne: Leber und Galle
- Prämolaren (vordere Backenzähne): Lunge und Dickdarm
- Molaren (hintere Backenzähne): Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse
- Weisheitszähne: Herz, Dünndarm und zentrales Nervensystem
Parodontitis und Zahnwurzelentzündung: Risiko für Herz, Gefäße und Immunsystem
Eine unerkannte Zahnwurzelentzündung oder eine fortgeschrittene Parodontitis (Zahnbettentzündung) ist ein dauerhafter Entzündungsherd. Bakterien bleiben nicht im Mund: Über die Blutbahn (Bakteriämie) können sie den gesamten Körper erreichen.
Mögliche systemische Folgen, die in der Fachliteratur diskutiert werden:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Entzündungsstoffe können Gefäßwände belasten und das Risiko für Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen.
- Rheuma und Gelenkschmerzen: Chronische Zahnherde können das Immunsystem belasten und Überreaktionen in den Gelenken begünstigen.
- Diabetes: Entzündungen im Mundraum können die Insulinresistenz verstärken und die Blutzuckereinstellung erschweren.
Wurzelbehandelte Zähne als Störfeld: Warum tote Zähne den Körper belasten können
Ein wurzelbehandelter Zahn ist biologisch ein toter Zahn. Auch nach einer sauberen Wurzelfüllung können in feinen Seitenkanälen Gewebereste und Bakterien verbleiben. Weil diese Bereiche nicht mehr durchblutet werden, erreicht die körpereigene Abwehr sie kaum.
In der Naturheilkunde werden daraus entstehende Eiweißzerfallsprodukte (u. a. Thioether und Mercaptane) mit chronischer Müdigkeit, Nervenschmerzen und anhaltender Immunschwäche in Verbindung gebracht. Ein solcher toter Zahn gilt dann als Störfeld, das Enzyme und Regulationsprozesse belasten kann.
Zur allgemeinen Entlastung bei Toxin- und Umweltbelastungen werden bioenergetische Hilfen wie AkuRy Chip-Systeme als komplementäre Unterstützung der Selbstregulation angeboten.
AkuRy Informations-Chips: Bioenergetische Begleitung bei Zahnfleisch, Kiefer und Regulationsproblemen
Das Konzept des Bioenergetischen Informationsmanagements (BIM) zielt darauf, das energetische Gleichgewicht zu unterstützen und Blockaden zu lösen. Die AkuRy GmbH entwickelt dafür Informations-Chips: kleine Trägermedien mit spezifischen Frequenzmustern, die als Impulsgeber für das körpereigene Energiefeld gedacht sind.
Mögliche Anwendungen im dentalen Bereich laut Anbieter:
- AkuRy Chip GZF (Gesundes Zahnfleisch): soll bioenergetisch dazu beitragen, das Zahnfleisch zu schützen, zu festigen und zu stabilisieren.
- AkuRy Chip JTR (Jaws and Teeth Regeneration / Kiefer und Zähne Regeneration): enthält Frequenzen, die auf energetischer Ebene die Regeneration von Kieferknochen und Zähnen unterstützen sollen.
- Selbstregulation: Eingeprägte Frequenzen sollen energetische Blockaden – etwa durch Störfelder im Kiefer – harmonisieren und den Energiefluss in den Meridianen anregen.
- Stress und Regeneration: Chronische Zahnprobleme belasten oft das Nervensystem. Die Chips werden begleitend zur Förderung von Balance und Regeneration angeboten.
Wichtiger Hinweis: Informationsmedizin und Frequenz-Chips dienen der bioenergetischen Harmonisierung und sind eine komplementäre Unterstützung. Sie ersetzen bei akuten Entzündungen, Schmerzen oder organischen Erkrankungen nicht den Besuch beim Zahnarzt oder Arzt.
Über die AkuRy GmbH
Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald entwickelt seit rund zwei Jahrzehnten Lösungen im Bereich Bioenergetisches Informationsmanagement und Frequenztechnologie. Das Unternehmen bietet Informations-Chips zur komplementären Gesundheitsvorsorge und Harmonisierung biologischer Systeme an und versteht diese als Ergänzung zu schulmedizinischer Diagnostik und Therapie.