Auf der Flucht vor dem Frequenzsammelsurium – wie der eProtect One Chip den Alltag in einer strahlenden Welt entlasten kann

Digitale Nomaden, Vielreisende und Pendler kennen das Paradox: Man sucht Weite und Stille – und trifft überall auf lückenlose Mobilfunkabdeckung. Smartphones, Tablets, On-Board-WLAN im Zug, Smart-Hotels und öffentliche Hotspots gehören zum Standard. Elektromagnetische Strahlung (EMF), Elektrosmog und hochfrequente Felder sind zum ständigen Reisebegleiter geworden. Wer sich mit EMF-Schutz, Mobilfunkstrahlung und bioenergetischer Entlastung beschäftigt, merkt schnell: Funkstille ist selten, das Nervensystem oft im Dauerbetrieb.
5G-Infrastruktur, 6G-Tests und das moderne Frequenzsammelsurium
In Technologie-Hotspots wird das Ausmaß besonders sichtbar. Antennen der aktuellen Mobilfunkgenerationen sitzen an Fassaden und Masten. Während 5G weiter ausgebaut wird, läuft 6G bereits im Test: höhere Frequenzen, dichtere Taktung, Kleinzellen und Beamforming. Für die Infrastruktur heißt das ein engeres Netz. Für den Körper bedeutet es mehr künstliche Felder – und einen klaren Unterschied zu natürlichen Schwingungen wie der Schumann-Resonanz, an die der Organismus evolutionär angepasst ist.
Wo elektromagnetische Strahlung auf Reisen am stärksten wirkt
Nicht nur der große Mobilfunkmast zählt. Drei Quellen dominieren den Reisealltag:
- Smartphone und Wearables: Am Körper getragen senden sie dauerhaft. Bei schlechtem Empfang im Zug oder Auto steigt die Sendeleistung oft zusätzlich.
- WLAN-Router und Bluetooth: Hotels, Cafés und öffentliche Verkehrsmittel überlagern Dutzende Netze und erzeugen ein intensives EMF-Feld.
- Smart-Home und Hoteltechnik: Smart Meter, Bluetooth-Steuerung und vernetzte Zimmerelektronik summieren die Belastung im Innenraum.
Nach Tagen in stark digitalisierten Städten berichten viele von subtilen Veränderungen des Wohlbefindens. Wissenschaftlich beschrieben sind thermische Effekte hochfrequenter Felder. Ganzheitliche Ansätze und Betroffene nennen zusätzlich athermische Symptome, oft unter dem Begriff Elektrohypersensibilität (EHS): Schlafstörungen, innere Unruhe, Konzentrationsschwäche, „Gehirnebel“, Kopfschmerzen und Müdigkeit trotz Ruhe.
Dauerhafte Exposition kann das Regulationssystem belasten. Steigt die Summe aus Mobilfunk, WLAN und Wearables, bleibt das Immunsystem in Alarmbereitschaft. Oxidativer Stress, schlechtere Regeneration und Erschöpfungssyndrome werden in diesem Zusammenhang häufig diskutiert – ohne dass der vollständige Steckerzug in einer vernetzten Welt realistisch wäre.
Praktische Tipps gegen Elektrosmog im Reise- und Alltag
- Nachts Flugmodus nutzen oder das Smartphone aus dem Schlafzimmer nehmen.
- Abstand halten: Headset oder Lautsprecher statt Handy am Ohr.
- Kabel statt Funk: LAN statt WLAN, Router nachts abschalten.
- Grounding: Barfußlaufen auf Gras oder Waldboden, um natürliche Erdung zu nutzen.
Als technologische Ergänzung stößt man auf die bioenergetischen Ansätze der AkuRy GmbH. Der neue eProtect One Chip baut auf dem bewährten eProtect-Chip auf. Für das Vorgängermodell gibt es Untersuchungen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit EEG- und HRV-Messungen zur Gehirnaktivität und vegetativen Regulation unter Mobilfunkeinfluss. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine eindeutige Entlastung von Gehirnströmen hin zu einer vegetativen Balance beim Benutzen des Chips.
Der eProtect One ist als Nachfolger auf neuere Multiphasen-Frequenzen, 5G- und 6G-nahe Szenarien ausgerichtet. Er blockiert die Verbindung nicht, sondern soll über Resonanz und Informationsfelder das körpereigene Energiefeld harmonisieren. Anwendung: Chip auf die Rückseite von Smartphone, Tablet, Laptop oder Router kleben – ohne die Gerätefunktion zu beeinträchtigen. Weitere Produkt- und Anwendungsdetails stehen in den AkuRy Produktinformationen. Wer den ganzheitlichen Rahmen sucht – Informationsmedizin, Bioenergetisches Informationsmanagement und Schutz vor elektromagnetischer Strahlung – findet Hintergrund und Sortiment direkt auf der AkuRy-Website.
Fazit für Reisende und digitale Nomaden
Komplette Abschirmung ist im modernen Reisealltag kaum möglich. Sinnvoll ist ein Mix aus Verhalten (Abstand, Flugmodus, Kabel) und gezielter Harmonisierung. Der eProtect One Chip ist dabei ein kompakter Begleiter für Handy, Tablet und unterwegs – eingebettet in das Thema EMF-Schutz, 5G/6G und bioenergetische Balance. Wie bei allen solchen Produkten gilt: Die Wirkweisen sind nur teilweise wissenschaftlich belegt; Wohlbefinden bleibt individuell.