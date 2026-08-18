Stapeln, Wackeln, Wachsen:

Wie freies Spiel Muskeln und Rücken trainiert
Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder in Deutschland sitzen zu viel: Rund drei Viertel der 3- bis 17-Jährigen bewegen sich weniger als die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 60 Minuten am Tag. Dabei ist Bewegung in den ersten Lebensjahren für die Entwicklung entscheidend: Kinder, die regelmäßig toben, klettern, springen und balancieren, aktivieren dabei ganze Muskelketten, was für stabile Gelenke und starke Knochen sorgt. „Durch das Gleichgewichtstraining wird besonders die stützende Tiefenmuskulatur rund um die Wirbelsäule aktiviert“, erklärt Dr. Dieter Breithecker. Auch für das Gehirn ist Bewegung ein wichtiger Wachstumsreiz. „Vor allem offenes, freies Bewegungsspiel regt die Bildung neuer Nervenverbindungen an und legt den Grundstein für Koordination, Konzentration und Lernfähigkeit“, betont der AGR-Experte.
Spielzeug für Bewegung und Kreativität
Ein Beispiel für die Kombination aus Spielzeug und Sportgerät, das durch kreative Bewegungsanreize in besonderem Maße die Rückengesundheit fördert, sind bunte Stapelsteine. Erst Turm, dann Brücke, dann Trittstein-Parcours: Die stapelbaren Elemente fördern die Fantasie und laden zum Balancieren, Hüpfen und Klettern ein. Anstatt vorgegebener Abläufe entwickeln Kinder ihre eigenen Bewegungsideen und entscheiden selbst, ob ein Element zur Standfläche, Sitzgelegenheit oder zum Baustein wird. „Die Auseinandersetzung mit Spielzeug ohne vorgegebene Funktion fördert neben Raumwahrnehmung und Koordination auch Kreativität, Konzentration und problemlösendes Denken“, sagt Breithecker. Instabile Untergründe und wechselnde Höhen setzen dabei Trainingsreize, die Gelenke und Wirbelsäule zum gesunden Wachsen benötigen. Die platzsparenden Steine funktionieren auch als Hocker, Podest, Markierung oder Lernhilfe zum Erkennen von Farben und Mengen.
So fördern Sie freies Bewegungsspiel:
- Offene Spielmaterialien anbieten: Materialien ohne feste Spielregeln, wie Kissen, Kartons, Tücher, Balancier- oder Stapelelemente, regen Fantasie, Problemlösung und Bewegung an.
- Mitspielen – aber nicht anleiten: Eltern können Impulse geben, sollten Kindern aber Raum lassen, eigene Lösungen und Spielideen zu entwickeln.
- Kreative Bewegung in den Alltag integrieren: Auch unterwegs finden sich Gelegenheiten zum Balancieren, Klettern, Hüpfen oder zum Gestalten von Hindernisparcours.
- Gemeinsames Spielen: Kinder unterschiedlichen Alters regen sich gegenseitig zu kreativen Ideen an und fördern soziale Kompetenz.