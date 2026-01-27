Rück’n’Roll – Bring Bewegung in dein Leben! Neuer Schwung beim Tag der Rückengesundheit
25. Tag der Rückengesundheit am 15. März 2026
Der jährliche Aktionstag, den die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. seit 25 Jahren gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. veranstaltet, fordert dazu auf, die Freude an der Bewegung in jedem Alter als Energiequelle und Präventionsmedizin neu zu entdecken. Ob Tanzen, Joggen oder Yoga – nicht die Sportart ist entscheidend, sondern, dass wir lieben, was wir tun. Denn wer regelmäßig aktiv ist, beugt nicht nur Rückenschmerzen wirksam vor: Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose, Depression und sogar neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer kann dadurch deutlich gesenkt werden – ganz ohne Medikamente.
Kleiner Aufwand, große Wirkung
„Man muss dazu nicht täglich einen Rock 'n' Roll tanzen oder einen Marathon laufen“, betont Detlef Detjen, Geschäftsführer der AGR. „Treppe statt Aufzug, Spaziergang statt Kaffeekränzchen, Telefonieren im Stehen – es ist eigentlich verblüffend einfach, Bewegung bewusst zum selbstverständlichen Teil des Alltags zu machen.“ Wer dieses Rezept – wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen – kombiniert mit wöchentlich 150 bis 300 Minuten moderatem bis intensivem Ausdauersport wie Tanzen, Joggen, Radfahren oder Schwimmen sowie zwei Einheiten Krafttraining, schützt seine Gesundheit effektiv. Wer das nicht schafft: Umfassende Daten zeigen, dass bereits 75 Minuten Bewegung pro Woche bei leichter bis mittlerer Intensität einen gesundheitlichen Nutzen bringen.
Weniger Sitzen, mehr Rück’n’Roll – mitmachen am 15. März
Weil Bewegung gemeinsam noch mehr Spaß macht, gibt es rund um den 15. März, dem Tag der Rückengesundheit, deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen, online und vor Ort. Praxen, Vereine, Rückenschulen, Fitnessstudios und Tanzschulen öffnen ihre Türen und geben Gelegenheit, auszuprobieren, was hilft und Spaß macht. Der Online-Veranstaltungskalender auf www.agr-ev.de/tdr veröffentlicht einige dieser Angebote wie Tag der offenen Tür, Vorträge, Workshops, Schnupperkurse, Gesundheitschecks und Rabattaktionen. Dort steht auch eine Broschüre mit Tipps und wissenschaftlich fundierten Hintergrundinformationen zum Download bereit. Veranstalter können ihre Angebote zum Tag der Rückengesundheit in den Veranstaltungskalender eintragen und erhalten kostenfreie Werbematerialien.
Fachleuten bietet die AGR in Zusammenarbeit mit dem BdR eine qualifizierte Fortbildung in Form eines Expertenworkshops am 14. März 2026 in Leipzig oder online (www.agr-ev.de/expertenworkshop) an.
*Servicebox*
Wussten Sie schon?
10,3 Stunden verbringen Erwachsene in Deutschland im Schnitt pro Werktag im Sitzen.
81 Prozent der Deutschen leiden mindestens einmal im Jahr unter Rückenschmerzen.
Schon wenige Minuten moderate bis intensive Aktivität pro Tag senken das Risiko für chronische Erkrankungen.
Mehr als 200.000 Deutsche tanzen in einem Verein.
Weitere Informationen und Ergebnisse der repräsentativen YouGov Umfrage „Rückengesundheit am Arbeitsplatz“ unter 539 Arbeitnehmern auf www.agr-ev.de/umfrage-ergebnisse.
Der Tag der Rückengesundheit macht jedes Jahr am 15. März deutschlandweit auf die Bedeutung der Rückengesundheit aufmerksam und informiert wissenschaftlich fundiert über Möglichkeiten zur Rückenschmerzprävention. Veranstalter sind die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. und der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. Bundesweit finden Vor-Ort- und Online-Vorträge, Ausstellungen und Mitmachaktionen für ein rückengesundes Leben statt. Praxen, Vereine und Fitnessstudios öffnen ihre Türen mit speziellen Gesundheitsangeboten. Fachleute tauschen sich im Vorfeld in einem Expertenworkshop über die neuesten wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse aus, die anschließend praktisch erprobt werden. Weitere Informationen und Veranstaltungskalender unter: www.agr-ev.de/tdr