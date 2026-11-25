Gute Vorsätze halten länger als ihr Ruf
Viele Sportvorsätze scheitern an einem Fehlstart: Kaum sind die Feiertage vorbei, geht es mit voller Intensität los – ohne Grundkraft im Rumpf. Überlastung, Rückenschmerzen und Frust sind dann oft die Folge. Dabei stehen die Chancen gut: In einer Umfrage der DAK-Gesundheit hielten 63 Prozent der Befragten ihre Vorsätze für 2026 länger als drei Monate durch, so viele wie nie seit Beginn der Befragung vor 15 Jahren. Und ein fester Vorsatz lohnt sich: In einer Studie der Universität Stockholm waren nach einem Jahr noch 55 Prozent mit ihrem Neujahrsvorsatz erfolgreich.
Ein stabiles Fundament schützt den Rücken
Bauch-, Rücken- und Beckenmuskeln bilden gemeinsam die Rumpfmuskulatur, das Kraft- und Stabilitätszentrum des Körpers. Es stützt die Wirbelsäule, hält uns aufrecht und sorgt dafür, dass Drehen, Beugen und Heben kontrolliert gelingen. „Die Körpermitte ist wie das Fundament eines Hauses: Bevor man aufstockt, muss der Unterbau tragen“, erklärt Rappard. „Wer zuerst Bauch, Rücken und Becken kräftigt, profitiert später beim Laufen, Radfahren oder im Fitnessstudio.“
Die NAKO Gesundheitsstudie mit MRT-Daten von rund 27.500 Teilnehmenden zeigt: Mehr Rückenmuskulatur ging mit selteneren chronischen Rückenschmerzen einher. Zu wenig, aber auch zu viel Bewegung war mit einem höheren Risiko für Rückenschmerzen verbunden.
Astronauten-Training fürs Wohnzimmer
Wie wichtig Rumpftraining ist, zeigt die tägliche Routine von Astronautinnen und Astronauten: In der Schwerelosigkeit bauen Muskeln schnell ab, deshalb trainieren sie täglich gezielt Kraft und Stabilität ihrer Körpermitte. Das Prinzip ergibt auch auf der Erde Sinn: kurze, regelmäßige Einheiten statt seltener Höchstleistung.
Und noch etwas hilft beim Dranbleiben: Gesellschaft. „Ob Trainingspartnerin oder fester Kurstermin – eine Verabredung sagt man nicht so leicht ab wie den Termin mit sich selbst“, betont Rappard.
Service-Box: So bleibt der Sportvorsatz auf Kurs:
- Klein anfangen: Zweimal pro Woche zehn Minuten genügen für den Start – steigern erst, wenn es leichtfällt.
- Andocken: Die Übungen an eine feste Routine koppeln, etwa ans Zähneputzen.
- Positiv formulieren: „Ich stärke meinen Rücken“ statt „Ich höre auf, faul zu sein“. Solche Ziele gelingen häufiger.
- Gemeinsam statt allein: Mit Partnerin, Freund oder in einer festen Gruppe trainieren. Einen verabredeten Termin lässt man seltener ausfallen.
- Spaß zählt: Die Bewegungsform wählen, die Freude macht – ob Rückenkurs, Tanzen oder Schwimmen. Was keinen Spaß macht, hält niemand lange durch.
- Geduld haben: Gewohnheiten brauchen Zeit: Im Schnitt dauert es gut zwei Monate, bis ein neues Verhalten automatisch abläuft und ein ausgelassener Termin ist kein Grund aufzugeben.
Anleitungen zu den fünf Rumpfübungen gibt es unter http://www.agr-ev.de/de/blog/rueckengerecht-trainieren/rumpfmuskulatur-uebungen, AGR-geprüfte Trainingsgeräte unter http://www.agr-ev.de/de/trainingsgeraete.
Gerne vermitteln wir Ihnen renommierte Expertinnen und Experten für individuelle Interviews und Statements und stellen Ihnen kostenfrei druckfähiges Bildmaterial zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jederzeit.
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.
Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. fördert seit ihrer Gründung 1995 die Rückengesundheit. Der unabhängige Verein mit Sitz in Bremervörde (Niedersachsen) zeichnet besonders rückengerechte Produkte in Kooperation mit medizinischen Fachgesellschaften mit dem AGR-Gütesiegel aus. Die Aktion Gesunder Rücken arbeitet eng mit unabhängigen Expertinnen und Experten aus Medizin und Forschung zusammen, um Fachhandel und Therapierende zum Thema Ergonomie und Rückengesundheit zu schulen sowie Verbraucher rund um die Vermeidung von Rückenschmerzen zu informieren.
Weitere Informationen: www.agr-ev.de
Das AGR-Gütesiegel „Geprüft & empfohlen“ wurde von der AGR gemeinsam mit den beiden größten deutschen Rückenschulverbänden als Entscheidungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher entwickelt. Damit zeichnet der Verein Produkte aus, die von einer unabhängigen Prüfkommission aus Ärztinnen und Ärzten sowie Therapierenden verschiedener Fachgebiete nach strengen Kriterien als besonders rückengerecht bewertet wurden. Das AGR-Gütesiegel und der Prüfprozess wurden vom „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO) genau unter die Lupe genommen und 2022 als seriös und vertrauenswürdig ausgezeichnet. Es ist somit eines der wenigen Gütesiegel, die diese hochwertige internationale Auszeichnung als EU-Gewährleistungsmarke erhalten haben. Weitere Informationen zum AGR-Gütesiegel sowie eine Übersicht zu den geprüften Produkten gibt es unter www.agr-ev.de/produkte.