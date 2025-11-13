Aktion Baum startet Pflanzsaison 2025/26: Zehntausende neue Bäume für den Wald in Deutschland
Zusammen mit vielen lokalen Akteuren für den Klimaschutz aktiv
„Unsere Wälder stehen weiterhin unter Druck – durch Trockenheit, Stürme und Insektenbefall. Wir pflanzen gezielt vielfältige Baumarten, um ökologisch stabile Mischwälder im Klimawandel zu schaffen“, erklärt Matthias Fischer, Geschäftsführer von Aktion Baum. „Jeder neu gepflanzte oder gesäte Baum ist ein Schritt hin zu einer gesunden und widerstandsfähigen Waldlandschaft.“
Die Pflanzungen werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Waldbesitzern, Forstverwaltungen, kommunalen Partnern und freiwilligen Helferinnen und Helfern umgesetzt. Neben Eiche, Rotbuche und Linde werden auch Wildkirsche, Kastanie, Weißtanne, Douglasie und Bergahorn gepflanzt – angepasst an die jeweiligen regionalen Standortbedingungen.
Große Beteiligung von jungen Menschen
Aktion Baum ruft Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine auf, sich zukünftig an den Pflanzaktionen zu beteiligen oder durch Patenschaften den langfristigen Walderhalt zu unterstützen. Teilnehmende Partner leisten damit einen direkten Beitrag zur CO₂-Bindung, Biodiversität und zum Schutz der regionalen Lebensräume. „Wir freuen uns, dass wieder vielen Unternehmen aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands unsere Pflanzungen unterstützen. Ob Sie nun spenden oder mit ihren Teams anpacken – jede Hilfe ist willkommen. Gerade die Teilnahme der jungen Menschen macht Hoffnung. Ob Berufsschüler aus Dillingenoder dem Jugendorchester der Stadt München sowie viele Auszubildende aus Betrieben. Über unsere Partnerorganisation waldkicker.de kommen E-Jugend-Fußballspieler aus Habbelrath Grefrath - Sport und Umweltengagement passen halt gut zusammen,“ so Matthias Fischer.
Informationen zu Pflanzterminen, Standorten und Beteiligungsmöglichkeiten finden Interessierte unter:www.aktion-baum.org