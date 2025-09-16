Akademie für Lernmethoden startet neuen Onlineshop mit KI-Beratung und 1.500 Lernprodukten

„Wir wollen Lernen leichter machen – für Schüler, Eltern, Studenten, Azubis und Erwachsene, die sich neu orientieren. Unser neuer Shop ist ein Meilenstein auf diesem Weg“, sagt Jens Voigt, Gründer der Akademie für Lernmethoden.
Hinter dem Shop stehen mehr als 40 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie rund 1.500 innovative Produkte – 95 Prozent davon Eigenentwicklungen. Sie alle haben ein Ziel: Menschen jeden Alters beim Lernen zu unterstützen.
Der bisherige Shop war beliebt, aber in die Jahre gekommen: über 300 Bewertungen bei Trusted Shops (4,77/5) und bei Trustami (4,94/5) sprechen für sich. Doch die wachsende Produktpalette machte ihn langsam und unübersichtlich. Daher der Entschluss zum großen Umbau – technisch anspruchsvoll, kostenintensiv, aber notwendig.
Der neue Shop bietet nun:
- KI-Beratung durch Lenny – rund um die Uhr persönliche Empfehlungen
- Mehr Bezahlmöglichkeiten und eine übersichtliche Struktur
- Treuepunkte-System mit motivierenden Extras
- Hohe Geschwindigkeit und moderne Benutzerfreundlichkeit
Dieser von Jens Voigt geschriebene Jugendroman erklärt humorvoll und praxisnah, wie Lernen funktioniert und welche Methoden langfristig erfolgreich machen. Noch vor der offiziellen Veröffentlichung wurden bereits 150 Exemplare verkauft.
Der neue Methodenshop ist ab sofort erreichbar unter: www.mindmaps-shop.de.
Über die Akademie für Lernmethoden
Die Akademie für Lernmethoden ist seit Jahrzehnten eine der führenden Adressen im deutschsprachigen Raum, wenn es um innovative Lernkonzepte geht. Mit Mindmaps, Gedächtnistechniken, Lernspielen, Schülercoach- und Learn2learn-Trainer- Ausbildungen und Seminaren unterstützt sie erfolgreich seit 18 Jahren Eltern, Schüler, Lehrkräfte und Lernende aller Altersgruppen.
Seit 7 Jahren führen wir Bildungsexperten auf der Plattform von Learn2learn- Onlinekongressen zusammen, um bisher etwa 10.000 Teilnehmern beim Lernen zu helfen und Eltern und Pädagogen zu unterstützen. Seit 2024 findet der Kongress in einem virtuellen Onlinehotel mit 28 Spezialräumen statt.