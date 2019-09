Pressemitteilung BoxID: 766800 (Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV))

Zertifizierungurkunde an riha Wesergold übergeben: NaturQuelle Bio-Mineralwasser

Zum 01.09.2019 hat die riha-WeserGold-Gruppe die Zertifizierung zur Abfüllung und Vermarktung der NaturQuelle Bio-Mineralwasser erhalten.



Die Prüfung erfolgte durch das SGS-Institut Fresenius. Neben der garantierten höchsten Qualität und Reinheit wurde die fortlaufend nachhaltige Produktion der Unternehmensgruppe von der Rohwarengewinnung bis hin zum sozialen Engagement, unter anderem als Partner des Biosphärenreservates Schaalsee, geprüft.



Die Quelle liegt in dem naturbelassenen Biosphärenreservat Schaalsee, das im Jahre 2000 durch die Weltorganisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) als internationales UNESCOBiosphärenreservat anerkannt wurde. Das über 1000 Jahre unberührte Mineralwasser lagert in 150 m Tiefe.



Alle eingesetzten PET-Flaschen werden 100% aus recyceltem PETMaterial hergestellt. Die Zertifizierungsurkunde hat Frau Schlichting vom SGS Institut Fresenius Herrn Hartinger anlässlich der Erstabfüllung am 11.09.2019 in Dodow überreicht.



Das Bio Mineralwasser wird den Handelskunden im In- und Ausland anlässlich der ANUGA vom 05. - 09.10.2019 in Köln vorgestellt.

