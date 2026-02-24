Ultraschall-Workshop für Rindertierärzte: AVA-Fortbildung zur gynäkologischen Sonografie bei Milchkühen

Ultraschalluntersuchung in der Rinderpraxis heute selbstverständlich
Was haben Frauenarzt und Großtierarzt gemeinsam? Zumindest ein Ultraschallgerät, mit dem die Schwangerschaft (Trächtigkeit), für Veterinäre im Milchviehstall, jeder einzelnen Kuh überprüft wird. Die gynäkologische Ultraschalluntersuchungen (Sonografie) von Milchkühen, nicht nur auf Trächtigkeiten (Gravidität), ist heute eine selbstverständliche tierärztliche Dienstleistung im Rahmen der modernen tierärztlichen Bestandsbetreuung von Milchviehbetrieben.
Ultraschall im Kuhstall bringt ökonomischen Nutzen für den Landwirt
Der Landwirt, besser Milchviehmanager, muss neben vielen anderen Dingen den Graviditätszustand seiner Milchviehherde genau kennen, um mit gesunden Milchkühen sein gesetztes Produktionsziel zu erreichen. Ungefähr 60 Tage nach der Geburt sollte eine gesunde Milchkuh für eine erneute Trächtigkeit bereit sein und auch besamt werden. Drei bis vier Wochen nach dieser, in der Regel artifiziellen Insemination, wird die erste Ultraschallträchtigkeitskontrolle durch den Tierarzt durchgeführt. Die Ultraschalluntersuchung bietet den Vorteil, die Gravidität früh sicher festzustellen, um nichtgravide Tiere frühzeitig zu erkennen und diese zur weiteren Behandlung und Kontrolle dem Tierarzt entsprechend vorzustellen. Eine unfreiwillig verlängerte Zwischenkalbezeit verursacht pro Tag Kosten in Höhe von rund 4 Euro, was im ersten Moment zwar niedrig erscheinen mag, sich aber in einer größeren Kuhherde als enormer Kostenfaktor hochschaukeln kann. Eine gute Tierarztpraxis zeichnet sich u.a. auch dadurch aus, eine frühe und sichere Trächtigkeitsuntersuchung nach der Besamung durchzuführen.
Da sich in Sachen Ultraschall, nicht nur für die tiermedizinischen Gynäkologie, immer wieder neue Erkenntnisse durchsetzen und auch die Gerätschaften zur Ultraschalldiagnostik weiterentwickelt werden, muss sich jeder Tierarzt von Zeit zu Zeit auf dem Gebiet der Ultraschalldiagnostik updaten, um nach neusten tiermedizinischen Wissenschaften in den Milchviehbetrieben arbeiten zu können.
Tierärzte-Update zur Optimierung und Verbesserung der Sonographiemöglichkeiten im Kuhstall
Speziell hierzu bietet die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) am 18. März 2026 einen Ultraschallworkshop mit praktischen Übungen auf einem Milchviehbetrieb für die Nutztierpraxis mit folgenden Themen an:
- Ultraschall als Ergänzung der manuellen gynäkologischen Untersuchung und Diagnostik - wo bringt er mich weiter, wo sind die Grenzen?
- Betrachtung und Bewertung von Ultraschallbildern
- Trächtigkeiten – Abort - keine Trächtigkeiten – Ovarien - Metritiden – Pyometren - Graviditätsdiagnostik – wie lange gravid?
- Einbau von Ultraschalluntersuchungen in tierärztliche Betreuungsprogramme
- Nutzung der Sonografie als diagnostisches Hilfsmittel außerhalb der Gynäkologie
Der AVA-Sonographie-Workshop sucht seinesgleichen
Dieser angebotene Ultraschall-Workshop am 18. März der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) sucht seinesgleichen im deutschsprachigen Raum. Er bietet die einmalige Gelegenheit, neue Erkenntnisse und Erfahrungen der Ultraschalldiagnostik mit den Rindertierärztinnen und -tierärzten vormittags zu diskutieren und nachmittags, auf einem Milchviehbetrieb in der Nähe, direkt, unter der fachlichen Anleitung von Ultraschallspezialisten, Dr. Fischer, anzuwenden und zu üben.
„Letztendlich dient dieser speziell ausgerichtete Workshoptag zum Wohle von Tiergesundheit, Tierschutz, Tierwohl und dem ökonomischen Nutzen des Landwirtes,“ wie Gründer und Leiter der AVA, Ernst-Günther Hellwig, selbst Fachtierarzt und Agrarwissenschaftler, verkündet.
Nähere Informationen zum AVA-Sonografiekurs erhalten Sie hier: https://www.ava1.de/de/seminare/aktuelle-ava-seminarangebote/Die-gynaekologische-Ultraschalluntersuchung-der-Milchkuh/, bzw. auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de , per Mail shop@ava1.de , oder telefonisch unter +49-2551-7878.