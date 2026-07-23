Online-Quiz „Augenerkrankungen im Alter“: Wissenstest für Auszubildende / Studierende in Gesundheitsberufen

Hier setzt das neue, kostenlose Online-Quiz "Seheinschränkungen im Alter" an: 14 praxisnahe Fragen ermöglichen einen spielerischen, schnellen Wissens-Check und zeigen, wo noch Vertiefungsbedarf besteht.
Ergänzendes Lehrmaterial kostenlos verfügbar
Zum Quiz gibt es einen umfangreichen, ebenfalls kostenlosen Foliensatz "Seheinschränkungen im Alter". Auf 80 wissenschaftlich fundierten und didaktisch aufbereiteten Folien werden die wichtigsten Augenerkrankungen im Alter leicht verständlich und reich bebildert dargestellt. Das Material eignet sich hervorragend für den Unterricht, Seminare und die eigene Weiterbildung.
Zielgruppen
- Auszubildende in Pflege- und Gesundheitsberufen
- Studierende der Medizin, Pflegewissenschaft, Ergotherapie und verwandter Fächer
- Lehrkräfte und Dozenten an Pflegeschulen, Berufsschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen
→ Zum Online-Quiz "Seheinschränkungen im Alter"
→ Zum kostenlosen Download des Foliensatzes
(Verfügbar bis 20. September 2026)
Hintergrund
Altersbedingte Seheinschränkungen wie die altersabhängige Makuladegeneration, Grauer Star oder Grüner Star gehören zu den häufigsten Beeinträchtigungen im höheren Lebensalter. Ein fundiertes Verständnis dieser Erkrankungen verbessert nicht nur die pflegerische und therapeutische Versorgung, sondern trägt maßgeblich zur Lebensqualität der Betroffenen bei.
Weitergehende Informationen
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