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Online-Quiz „Augenerkrankungen im Alter“: Wissenstest für Auszubildende / Studierende in Gesundheitsberufen

Kostenloses Lern-Quiz und 80-teiliger Foliensatz unterstützen Ausbildung und Studium in Medizin- und Pflegeberufen.

(lifePR) (Saarbrücken, )
Wer in der Altenpflege, in Kliniken oder Arztpraxen arbeitet, begegnet täglich älteren Menschen. Viele von ihnen sind von altersbedingten Seheinschränkungen betroffen, z.B. Grauer Star, Makuladegeneration oder Glaukom. Wer diese Erkrankungen und ihre Auswirkungen kennt, kann professioneller kommunizieren, die Situation der Betroffenen besser einschätzen und gezielter unterstützen.

Hier setzt das neue, kostenlose Online-Quiz "Seheinschränkungen im Alter" an: 14 praxisnahe Fragen ermöglichen einen spielerischen, schnellen Wissens-Check und zeigen, wo noch Vertiefungsbedarf besteht.

Ergänzendes Lehrmaterial kostenlos verfügbar

Zum Quiz gibt es einen umfangreichen, ebenfalls kostenlosen Foliensatz "Seheinschränkungen im Alter". Auf 80 wissenschaftlich fundierten und didaktisch aufbereiteten Folien werden die wichtigsten Augenerkrankungen im Alter leicht verständlich und reich bebildert dargestellt. Das Material eignet sich hervorragend für den Unterricht, Seminare und die eigene Weiterbildung.

Zielgruppen
  • Auszubildende in Pflege- und Gesundheitsberufen
  • Studierende der Medizin, Pflegewissenschaft, Ergotherapie und verwandter Fächer
  • Lehrkräfte und Dozenten an Pflegeschulen, Berufsschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen
Lehrmaterial und Quiz

Zum Online-Quiz "Seheinschränkungen im Alter"

Zum kostenlosen Download des Foliensatzes
(Verfügbar bis 20. September 2026)

Hintergrund

Altersbedingte Seheinschränkungen wie die altersabhängige Makuladegeneration, Grauer Star oder Grüner Star gehören zu den häufigsten Beeinträchtigungen im höheren Lebensalter. Ein fundiertes Verständnis dieser Erkrankungen verbessert nicht nur die pflegerische und therapeutische Versorgung, sondern trägt maßgeblich zur Lebensqualität der Betroffenen bei.

Weitergehende Informationen

Aktuelle Daten: Sehstörungen im Alltag: Häufigkeit von alltagsrelevanten Sehstörungen alter Menschen

Video: Altenpfleger Daniel testet Simulationsbrille Katarakt

 

Age Suit Germany GmbH

Die Age Suit Germany GmbH, Saarbrücken, entwickelt und produziert Lehrmittel zur Selbsterfahrung von Einschränkungen durch Alter oder Krankheit, z.B. Alterssimulationsanzug AgeMan®, Hemiparese Simulator, Tremor Simulator, Simulationsbrillen Augenerkrankungen.

Tel. 0681 841 203 122
info@agesuit.de

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