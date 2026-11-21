Kgalagadi Transfrontier Park - ein Traum wird wahr
Von Indra Waldbüßer
Anreise mit dem 4x4 Mietwagen
Mietwagen: Ich startete mit einem 4WD-Fortuner ab Windhoek in Namibia (siehe: Ursprüngliches Afrika in der Kalahari | Rundreise in Namibia). Gut, dass ich Europcar bei Fahrzeugübernahme nochmals darauf hingewiesen habe, dass ich nach Südafrika fahren würde. Für den Grenzübergang erhielt ich daraufhin die notwendigen Papiere.
Nach Verlassen des Khomas-Hochlands (rund um Windhoek) erreiche ich das Kalahari-Becken. Etwas trockener und wärmer wird es hier. Dennoch befinde ich mich noch auf einer Höhe von ca. 1.100 m.
In der Gegend um Mariental empfangen mich dann endlich die wunderschönen, tiefroten Sanddünen. Als ich das allererste Mal ins südliche Afrika kam, war Mariental mein erster Anlaufpunkt. Doch Nostalgie allein ist es nicht: Das Farbspiel der Sanddünen ist einfach faszinierend – insbesondere zum Sonnenauf- und zum Sonnenuntergang.
Bei Stampriet sehe ich vereinzelt Zitrusplantagen, auch Wein wird angebaut. Auf der Pad (Piste) C15 verlasse ich den touristischen Teil Namibias. Im weiteren Verlauf begegnet mir kaum ein Fahrzeug und wenig Zivilisation. Bei Gochas gibt es einige wenige Farmen, die Schafe und Ziegen halten. Da die Gegend vom Auob-Trockenfluss geprägt ist, ist Eigenanbau von robusten Gemüsesorten und Futtermittel für die Tiere durch die Farmer möglich.
Tanken: Ich überquere den Auob auf einer Brücke, um in Gochas eine Tankstelle aufzusuchen. Hier wollen sie nur Bargeld (!), während alle Tankstellen entlang der üblichen Reiserouten gerne Kartenzahlungen annehmen.
Meine Fahrt führt immer entlang des Auob-Flussbetts, das in Namibia beginnt und eines der wichtigsten Riviere (Trockenflüsse) im namibischen Teil der Kalahari ist. Es wird mich bis Südafrika und bis in den Kgalagadi Transfrontier Park begleiten. Die Landschaft ist spannend: Das Grün im Flusstal steht im Kontrast zu den hellen, bis zu 25 m hohen Sandsteinklippen, die sich wiederum von der sonst rötlichen Dünenlandschaft abheben.
Kalahari Game Lodge
Es wird immer ruhiger und einsamer entlang der Strecke, bis ich das Tor zur Kalahari Game Lodge erreiche. Über sandige Piste fahre ich in weiteren 10 Minuten zu meiner Unterkunft, am Wegesrand begegnen mir Oryx-Antilopen. Die roten Dünen machen gleich einen tollen Eindruck. Heiß ist es und fast allein bin ich hier. Eine geführte Sonnenuntergangsfahrt hätte ich vorab buchen müssen.
Die Kalahari Game Lodge empfängt mich mit allem, was man braucht. Zwar einfach, aber modern und praktisch präsentiert sich mir die Lodge. Es gibt einen Pool zur Abkühlung mit Blick aufs Wasserloch, an das regelmäßig Zebras, Oryx, Springböcke, Kudus und Gnus kommen. Auch wenn das Tal oberflächlich sandig und trocken ist, fließt unterirdisch Wasser. Es wachsen Kameldornbäume und nahrhafte Gräser.
Im Aufenthaltsbereich liegen Pool-Handtücher aus, es gibt eine kleine Bar, Magazine und Bücher sowie WLAN-Empfang. Mein Chalet ist ausgestattet mit Kühlschrank, Tisch, Badezimmer, Moskitonetz über dem Bett, Klimaanlage und das Beste: eine kleine Terrasse mit Blick in die Ebene des Auob-Trockenflusstals. Ich beobachte die Erdhörnchen, genieße am frühen Morgen zu Sonnenaufgang meinen Kaffee und die Stille der Natur. Zur gemeinschaftlichen Nutzung zweier Chalets steht auch eine Boma, ein großzügiger Grillplatz zur Verfügung.
Besonders ist auch, dass ich hier in meinen 4x4-Mietwagen über die Sanddünen fahren darf. Es ist wichtig, den Reifendruck auf 1,4 bar abzulassen, um nicht im Sand stecken zu bleiben. Auch wenn es im Bereich der Kalahari Game Lodge keine Löwen mehr gibt, so ist die Fauna der Kalahari mit Schakalen, Oryx und Gnu sehr aktiv. Erdmännchen, Löffelhunde und Springhasen leben hier.
Ich besteige noch die Sanddüne gegenüber der Lodge. Von der riesigen Aussichtsplattform lässt sich der Sonnenuntergang über den Dünen genießen und auch tagsüber sieht man die Dünentäler und die Tierwelt mit Kudu & Co.
Kgalagadi Transfrontier Park
Am nächsten Morgen geht es über die Grenze nach Südafrika. Bei der Ausreise aus Namibia erwartet mich der übliche Papierkrieg. Wie viele Formulare man immer noch ausfüllen muss… Ab 8 Uhr ist der Grenzübergang geöffnet. Der Eingang zum Nationalpark ist in einem kleinen Büro im Mata Mata Rastlager untergebracht. Hier gibt es auch eine Ausstellung zu Greifvögeln der Region.
Wild Card von SANParks: Für den Besuch im Kgalagadi (KTP) lohnt sich – ähnlich wie für den Krüger Nationalpark – die sogenannte Wildcard von SANParks, der Nationalparkbehörde Südafrikas. Sie liegt derzeit bei ZAR 7.310 pro Paar. Die Eintrittsgebühr pro Nacht für den KTP beträgt (Stand: 2026) ZAR 576 und für den Krüger ZAR 602 pro Person. Kaufen Sie sich vorab eine Wildcard bei einem Aufenthalt von einer Woche, bei der Weiterreise in andere Nationalparks in Südafrika oder wenn Sie planen innerhalb von 365 Tagen nochmals nach Südafrika zu reisen!
Mata Mata Rastlager: Mata Mata ist ein ruhiges Rastlager im Auob-Tal. Es gibt einen Minimarkt und eine Tankstelle, aber kein Restaurant. Für Selbstversorger ist es traumhaft hier. Am selben Morgen gab es in der Umgebung bereits Sichtungen von Löwe, Afrikanischer Wildkatze und Brauner Hyäne. Wie vielversprechend!
Langsam fahre ich über die sandige Piste in Richtung Kamqua Picnic Site, dem ersten offiziellen Parkplatz, an dem ich meinen Wagen verlassen darf. Zu meiner Überraschung gibt es aber auch bereits am 14. Wasserloch ein WC. Am Rand der Piste sehe ich überwiegend Erdhörnchen und im Auob-Tal Oryxantilopen, Springböcke und Sekretäre. In schattigeren Bereichen ruhen Gnus. Und dann: eine ganze Herde Giraffen unmittelbar am Wegesrand!
!Xaus Lodge
Mein heutiges Ziel ist die !Xaus Lodge. Nach einer Brotzeit treffe ich bei Kamqua meinen Guide. Ich werde ihm im Konvoi über 91 Sanddünen bis zur Lodge folgen. Die Strecke ist eine reine 4x4-Strecke und einiges sandiger als die Piste, die ich bislang gefahren bin. Die einsame Dünenlandschaft, die wir durchqueren ist wunderschön! Die Fahrerei aber zugegeben nicht ganz einfach.
!Xaus bedeutet Herz. Die Lodge liegt an einer herzförmigen Salzpfanne, daher der Name. Sie gehört den Khomani San und den Mier-Gemeinden der Region. Die Lodge wurde auf Holzstegen erbaut. Auf Klimaanlagen wird verzichtet, es gibt kaum Außenbeleuchtung und nachts wird der Generator abgeschaltet. Strom wird durch Solarenergie erzeugt. Wasser- und Müllpolitik sind streng. Wasser ist knapp, ein Wäscheservice wird nicht angeboten und Trinkwasser wird per Umkehrosmose gereinigt. Müll wird komplett aus dem Park heraustransportiert, was lange Wege mit sich bringt.
Die Logistik einer solchen Lodge mitten im Nirgendwo ist nicht ganz einfach zu bewältigen. Lebensmittel, Getränke und andere Waren kommen aus der nächstgrößeren Stadt Upington, die 360 km entfernt liegt. Die !Xaus Lodge bietet kein WLAN an und hat für Notfälle ein Satellitentelefon. Die Fahrzeuge der Lodge sind zudem über Funk mit SANParks verbunden. Wäsche muss ebenso über die 91 Sanddünen transportiert werden wie Diesel für den Not-Generator.
Die Lage inmitten unberührter Dünenfelder ist atemberaubend. Es gibt keinerlei Lichtverschmutzung. Um die Lodge herum ist Natur pur. Wildtiere kommen an die künstliche Wasserstelle der Salzpfanne, die unterhalb der Lodge liegt. Schakale und Kuhantilopen waren während meines Aufenthalts regelmäßige Besucher. Die herzförmige Salzpfanne sieht man von jedem Chalet und auch vom kleinen Pool aus.
Mein Ankunftstag ist schnell vorbei. Nach einem üppigen Abendessen geht es auf eine kurze Nachtsafari. Ich sehe Springhasen im Scheinwerferlicht, ansonsten zeigt sich die Tierwelt ruhig. Die Dünen sind (Ende März) überzogen von Gräsern und Grün, was Sichtungen von nachtaktiven Tieren erschwert.
Am nächsten Morgen geht es für mich zu Fuß in die Dünen, begleitet werde ich von einem Guide und ein Späher schaut sich die Umgebung genau an. Vor meiner Ankunft war ein Löwe in der Nähe der Lodge gesichtet worden. Doch der Morgen bleibt ruhig. Die Sonne geht über den Dünenkämmen auf und taucht die Wüste in magisches Licht. Ich lerne die Spuren im Sand zu lesen: Skorpione, Schlangen und Erdmännchen waren aktiv.
Ein kurzer Stopp bei den Khomani San ermöglicht mir einen Versuch, mit einfachem Pfeil und Bogen der lokalen Buschleute zu schießen. Kultur und Tradition werden angesprochen, einfaches Kunsthandwerk aus Straußeneischalen, Leder oder Stein kann gekauft werden.
Nach einer Ruhephase über Mittag breche ich am Nachmittag zu einer Sonnenuntergangsfahrt auf. Eine sehr beeindruckende Sichtung ist eine gelbe Kap-Kobra in einer Baumkrone, die an einem Webervogelnest jagt. Oryxantilopen und Strauße sehe ich immer wieder gerne, einige Hasen hoppeln über den Weg. Nach dem Sundowner erwartet mich der leuchtende Vollmond. Die Dünen werden in fantastisches Licht getaucht.
Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen. Ich fahre allein über die 91 Sanddünen zurück in den Hauptbereich des Kgalagadi Transfrontier Parks. Und ich muss immer noch staunen: Was für eine Landschaft: rostrote Dünen, von grünen Gräsern und teils gelben und rosafarbenen Blumen bewachsen.
Nossob
Auf meiner Weiterfahrt durch den KTP ist es staubig. Wenige Wildtiere lassen sich (es ist fast Mittag) entlang der gut zu befahrenden Long Dune Road blicken. Bei Dikbaardskolk erreiche ich das Nossob-Tal und fahre es weiter in Richtung Norden. Ich Glückliche konnte doch wirklich eine Nacht im sehr beliebten Nossob Rastlager ergattern. Und ich muss schon sagen, das Chalet ist nett gemacht mit tollen Ausblicken in die afrikanische Wildnis. Am Abend nutze ich die Grillstelle auf meiner umzäunten Veranda.
Nossob ist (wie auch Mata Mata) ausschließlich für Selbstversorger. Und Nossob ist der Ausgangspunkt für den wilden, sehr entlegenen Teil des Kgalagadi Transfrontier Parks. Von hier kommt man zur Sackgasse am Union’s End und auch zum Mabuasehube Wilderness Trail, der zu Botswana gehört, und mit einer Länge von 155 km nur in 2 Tagen mit 1 Nacht als Selbstversorger zu befahren ist, wenn man sich ein Permit besorgt hat.
Bei Sonnenuntergang beobachte ich auf dem Gelände des Rastlagers zwei Fleckenuhus. Andere Gäste wiesen mich daraufhin.
Am nächsten Morgen bin ich früh auf der Piste, fahre weiter nach Norden. Zunächst ist der Morgen ruhig, beim Wasserloch Kwang mache ich etwas enttäuscht kehrt. Unverhofft streift da ein Schwarzmähnenlöwe durch das hohe Gras. Denn ja, das Gras steht etwas zu hoch für Sichtungen. Schade, dafür aber habe ich das Löwenmännchen für mich allein. Was ein genialer Zufall!
Ein südafrikanisches Paar an meinem nächsten Halt beim Wasserloch Cubitje Quap verrät mir, dass sie Ausschau nach einem Leoparden halten, den Freunde von ihnen kurz zuvor in der Nähe gesehen hatten. Nach nur wenigen Minuten setzen sie aber ihre Fahrt fort. Ich warte noch ein wenig und sehe mich um. Da entdecke ich ihn tatsächlich, den Leoparden in seiner ganzen Pracht! Auch wenn er nicht direkt neben meinem Auto sitzt, so ist diese Sichtung wirklich magisch für mich. Er spaziert langsam davon. Jetzt fehlt nur noch eine Braune Hyäne, dann ist mein Glück perfekt. Doch daraus sollte nichts werden…
Ich checke in Nossob aus und reise in Richtung Twee Rivieren. Die Fahrt durch das Nossob- Trockenflussbett zieht sich in die Länge. Die beeindruckendsten Sichtungen sind zwei weitere Schlangen, vermutlich eine Puffotter und eine Maulwurfsnatter, und dann später im Dunkel schattenspendender Bäume endlich auch Geparden. Dieses Mal teile ich mir die Sichtung mit einigen anderen Fahrzeugen. Denn ich nähere mich dem Haupteingang des KTP bei Twee Rivieren.
Twee Rivieren
Das Rastlager Twee Rivieren verfügt als einziges im Kgalagadi über ein Restaurant. Wer in Südafrika startet betritt hier den KTP (siehe: Northern Cape Kaleidoskop | Rundreise in Südafrika). Mein Chalet empfinde ich etwas weniger charmant und auch der Empfang ist sehr bürokratisch, schließlich muss ich noch die offizielle Einreise nach Südafrika nachholen. Bei Mata Mata sitzen keine Grenzbeamten. Bis Reisepass, Führerschein und Fahrzeugpapiere kontrolliert sind, dauert es eine Weile. Aber in Twee Rivieren gibt es alles: eine Tankstelle, ein Informationszentrum, einen Pool und wie gesagt ein Restaurant. Außerdem kann man von hier sowohl das Auob- als auch das Nossob-Tal entlangfahren.
Am nächsten Morgen erfreue ich mich an Sichtungen von Löffelhunden und Erdmännchen. Einfach toll! Nach einem Picknick fahre ich entlang der Short Dune Road, doch die Hitze des Tages lässt die Tiere verschwinden. Im Auob-Tal ist nicht mehr viel zu sehen.
Kgalagadi Lifestyle Lodge
Gegen Mittag verlasse ich den KTP und checke in der nahe gelegenen Kgalagadi Lifestyle Lodge ein. Da ich etwas früh dran bin, vertreibe ich mir die Zeit im Souvenirshop, im Mini-Markt und auf der Terrasse am Pool bei einem Kaffee aus dem Restaurant. Die Lodge ist einfach, aber nett gestaltet. Die freistehenden Chalets liegen erhöht entlang der Piste bis zu 1 km entfernt vom Restaurant. Sie sind großzügig gestaltet und hervorragend für Selbstversorger geeignet.
Am späten Nachmittag wandere ich auf eigene Faust durch die Dünen. Es gibt sowohl einen angelegten Wanderpfad als auch eine 4WD-Piste. Zu Fuß begegnet mir niemand. Ich bin allein in den rostroten Sanddünen unterwegs, genieße die Ausblicke und suche bis zum Sonnenuntergang nach Wildtieren, sichte unverhofft auch Eland.
Rückfahrt nach Namibia
Nach einem einfachen Frühstück mache ich mich auf den Weg zurück nach Namibia. Meine Route führt mich via Ashkam und durch die von Wasser bedeckte Hakskeenpan, eine Salzpfanne, landschaftlich unterhaltsam bis an die Grenze bei Rietfoontein. Die Ausreise aus Südafrika ist in Kürze erledigt, die Einreise nach Namibia gestaltet sich wieder einmal etwas länger und mein Sandwich für die heutige Fahrt wird mir abgenommen.
Bis zum Fish River Canyon will ich fahren. Die Strecke ist sehr lang und durch Regen in den letzten Tagen ist die Piste noch dazu ausgewaschen, so dass ich regelmäßig abbremsen muss, um den Mietwagen in den Furten nicht zu beschädigen. Ich bin froh, als ich nach über 3,5 Stunden Keetmanshoop erreiche, zurück in der Zivilisation. Nach einem Tankstopp und einem kleinen Snack aus dem Minimarkt geht es weiter. Weitere 3 Stunden Fahrt stehen mir bevor. Machbar, aber doch ein sehr anstrengender Tag. Vielleicht nehme ich mir nächstes Mal besser einen 4x4 Camper.