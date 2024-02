Europaweite Kampagne „Vote for Animals 2024“

Die Kandidierenden für das Europäische Parlament werden im Rahmen von „Vote for Animals 2024“ aufgefordert, eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen, in der sie sich klar dazu bekennen, sich für die Verbesserung des Tierschutzes einzusetzen, falls sie in das Europaparlament gewählt werden. Die Erklärung besteht aus zehn Punkten, die sich neben einer Wissenschaft ohne Tierversuche unter anderem darauf bezieht, das Leid von Tieren beim Transport zu beenden, sich für einen besseren Schutz von Haus-, Wild- und Wassertieren sowie ein Verbot der Pelztierhaltung einzusetzen.Die europäischen Bürgerinnen und Bürger haben die EU bereits mehrfach sehr klar aufgefordert, mehr für Tiere zu tun. Sechs von zehn erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiativen beziehen sich auf den Tierschutz, darunter die Forderung von über 1,2 Millionen Bürgern, ein Ende der Tierversuche in Europa einzuläuten (1). Aktuelle Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der EU-Bürger sich einen besseren Schutz von Tieren wünscht. Eine Umfrage vom November 2023, die in 8 Ländern durchgeführt wurde, zeigt die klare Forderung nach einem Paradigmenwechsel hin zu tierversuchsfreier Forschung und Lehre (2).Während der laufenden Wahlperiode haben zahlreiche Abgeordnete des Europäischen Parlaments sich kritischen Themen wie der Pelztierzucht und den grausamen Lebendtiertransporten gewidmet. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 97% stimmten EU-Abgeordnete außerdem im September 2021 für einen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch (3).Die Seite der Kampagne „Vote for Animals“ ist in allen EU-Amtssprachen verfügbar und ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Abgeordneten per automatisiertem E-Mail Versand zu bitten, die Erklärung zu unterzeichnen.„Die Europawahl am 9. Juni 2024 hat eine enorme Bedeutung für den Tierschutz im Allgemeinen und für den Ausstieg aus dem Tierversuch im Besonderen“, kommentierte Dr. med. vet. Corina Gericke, Vize-Vorsitzende von ÄgT. „Mit der Unterstützung der Kampagne hoffen wir, möglichst viele Kandidaten für die Unterzeichnung des Tierschutz-Wahlversprechens gewinnen zu können. Bitte machen Sie mit!“(1) Europäische Bürgerinitiative gegen Tierversuche eindrucksvoll beendet. Ärzte gegen Tierversuche, Pressemitteilung 01.09.2022 >> (2) 77% of EU citizens want a transition to non-animal science. Eurogroup for Animals, News 04.04.2023 >> (3) 97% der EU-Abgeordneten votieren für Ausstiegsplan. Ärzte gegen Tierversuche, Artikel 22.02.2023 >>