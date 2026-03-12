Begegnungen, Bücher, neue Horizonte – Leipziger Buchmesse startet am 19. März
Veranstaltungen und Interviewmöglichkeiten auf der Leipziger Buchmesse
Donnerstag, 19. März, 16.30 Uhr
Lesebühne Forum Sachbuch: Horizonte (Halle 2)
Leo Neuman stellt seine Biografie „Trügerische Heimat“(adeo) vor. Der ehemalige Neonazi ist nach einem schwierigen Prozess aus der rechten Szene ausgestiegen. Im Interview mit Maria Weber (adeo Verlag) spricht er darüber, wie er als Teenager in den Rechtsextremismus gerutscht ist, wie er nach Jahren den Ausstieg geschafft hat und warum er sich heute dafür einsetzt, dass sich seine Geschichte nicht wiederholt.
Freitag, 20. März, 15.00 – 16.00 Uhr
Meet & Greet am Verlagsstand (K104)
Begegnung und Austausch mit den Autorinnen Elisabeth Büchle und Priska Lachmann. Elisabeth Büchle stellt ihren frisch erschienen historischen Roman „Die Hüterin der verlorenen Schätze“ (Gerth Medien) vor.
Priska Lachmann präsentiert ihren psychologisch fundierten Ratgeber „Wie dein inneres Kind Heimat bei Gott findet“ (adeo).
Freitag, 20. März, 16.30 Uhr
Lesebühne Forum Sachbuch: Horizonte (Halle 2)
Die Autorin Brigitte B. Nussbächer liest aus dem hochaktuellen Buch „Israels Zerreißprobe“ (Hänssler) und steht im Anschluss für persönliche Gespräche zur Verfügung.
Der Verlag freut sich auf persönliche Begegnungen und einen offenen Austausch über Themen, die bewegen – zwischen Wort, Glauben und Gesellschaft.
Wenn Sie im Vorfeld Interviewtermine buchen möchten, melden Sie sich direkt bei mir.
Ilka Walter
Presseleitung adeo
walter@adeo-verlag.de