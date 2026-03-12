Kontakt
adeo Verlag Berliner Ring 62 35576 Wetzlar, Deutschland http://www.adeo-verlag.de
Ansprechpartner:in Frau Ilka Walter +49 6441 20405239
Begegnungen, Bücher, neue Horizonte – Leipziger Buchmesse startet am 19. März

Veranstaltungen und Interviewmöglichkeiten auf der Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse erfreut sich wachsender Beliebtheit und bietet auch in diesem Jahr eine inspirierende Plattform für Autoren, Verlage und Leser. Die SCM-Verlagsgruppe lädt Journalisten, Bloggende und Buchliebhaber herzlich dazu ein, Autorinnen und Autoren persönlich kennenzulernen und spannende Buchvorstellungen zu erleben. Eine ideale Gelegenheit für Medienschaffende, die Autoren persönlich zu treffen und Interviewtermine zu vereinbaren - folgende Veranstaltungen bieten wir an:

Donnerstag, 19. März, 16.30 Uhr
Lesebühne Forum Sachbuch: Horizonte (Halle 2)
Leo Neuman stellt seine Biografie „Trügerische Heimat“(adeo) vor. Der ehemalige Neonazi ist nach einem schwierigen Prozess aus der rechten Szene ausgestiegen. Im Interview mit Maria Weber (adeo Verlag) spricht er darüber, wie er als Teenager in den Rechtsextremismus gerutscht ist, wie er nach Jahren den Ausstieg geschafft hat und warum er sich heute dafür einsetzt, dass sich seine Geschichte nicht wiederholt.

Freitag, 20. März, 15.00 – 16.00 Uhr
Meet & Greet am Verlagsstand (K104)
Begegnung und Austausch mit den Autorinnen Elisabeth Büchle und Priska Lachmann. Elisabeth Büchle stellt ihren frisch erschienen historischen Roman „Die Hüterin der verlorenen Schätze“ (Gerth Medien) vor.

Priska Lachmann präsentiert ihren psychologisch fundierten Ratgeber Wie dein inneres Kind Heimat bei Gott findet“ (adeo).

Freitag, 20. März, 16.30 Uhr
Lesebühne Forum Sachbuch: Horizonte (Halle 2)
Die Autorin Brigitte B. Nussbächer liest aus dem hochaktuellen Buch „Israels Zerreißprobe“ (Hänssler) und steht im Anschluss für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Der Verlag freut sich auf persönliche Begegnungen und einen offenen Austausch über Themen, die bewegen – zwischen Wort, Glauben und Gesellschaft.

Wenn Sie im Vorfeld Interviewtermine buchen möchten, melden Sie sich direkt bei mir.
Ilka Walter
Presseleitung adeo
walter@adeo-verlag.de 

adeo Verlag

adeo Verlag in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Berliner Ring 62 | 35576 Wetzlar
HRB 762057, Amtsgericht Stuttgart | Umsatz-Steuer-ID: DE230555623
Geschäftsführer: Dr. Christian Brenner
www.scm-verlagsgruppe.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.