Wissensportal be.digi: BIG direkt gesund stärkt die digitale Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten

Wie finde ich online die für mich passende Arztpraxis und vereinbare dort einen Termin? Was steckt hinter der elektronischen Patientenakte und wie funktioniert das E-Rezept? Was sind Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und wie kann ich diese für mich nutzen? Solche Fragen beantwortet das neue Wissensportal be.digi der Krankenkasse BIG direkt gesund. Mit dem neu konzipierten Angebot stärkt die BIG die digitale Gesundheitskompetenz ihrer 512.000 Versicherten.Die Digitalisierung im Gesundheitswesen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die BIG möchte ihre Versicherten bestmöglich darauf vorbereiten. Zudem werden digitale Angebote von den Versicherten immer stärker nachgefragt. Sie machen beispielsweise die Kommunikation mit der Krankenkasse bequem, flexibel und schnell. „Wir möchten erreichen, dass sich die Versicherten mit unseren digitalen Angeboten wohlfühlen. Das Portal be.digi führt Menschen leicht verständlich an digitale Angebote und Services im Gesundheitswesen heran. Es hilft beim sicheren Umgang damit und baut Wissen auf“, sagt Stefan Ganten, Prozessverantwortlicher für be.digi.Das Portal be.digi führt Versicherte behutsam an digitale Themen heran und ermöglicht ein sicheres Gefühl mit Online-Medien. Es hält folgende Rubriken bereit:„Die Digitalisierung der Medizin ermöglicht individuellere Behandlungen. Doch viele Versicherte sind verunsichert, wenn es um digitale Lösungen geht. Sie sind grundsätzlich nicht abgeneigt, diese zu nutzen, haben aber die Sorge, etwas falsch zu machen oder Bedenken hinsichtlich ihrer Gesundheitsdaten“, weiß Stefan Ganten aus Erfahrung. Hier baut das Wissensportal be.digi Ängste ab und stellt die Welt der digitalen Chancen vor. Dazu gibt es Tipps, wie sich die Versicherten sicher im Netz bewegen, welche Informationsquellen seriös sind und was jeder selbst dafür tun kann, bestmöglich geschützt zu sein.Unterstützt wird die BIG bei be.digi von dem Unternehmen digitransform.de. Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden am Taunus.Weitere Informationen gibt es unter: https://bedigi.digitalmitreden.de