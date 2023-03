Versicherte befragt: BIG direkt gesund überzeugt bei Marktstudie mit Platz 2

In 2023 hat die BIG Platz 2 bei der Marktstudie KUBUS GKV erreicht und sich damit innerhalb von einem Jahr um vier Plätze verbessert. Versicherte beurteilen sie als einfühlsam, verständlich und lösungsorientiert.

Das ehrliche Feedback ihrer Kundinnen und Kunden ist BIG direkt gesund sehr wichtig. Die BIG hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Feedback von ihren Versicherten eingeholt und daran Verbesserungsmaßnahmen ausgerichtet. Mit Erfolg: In diesem Jahr hat die gesetzliche Krankenkasse Platz 2 bei der Marktstudie KUBUS GKV erreicht und sich damit innerhalb von einem Jahr um vier Plätze verbessert. Überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat die BIG beim Schriftverkehr und der telefonischen Erreichbarkeit. Auch die stark verbesserten Online-Services und -Angebote kommen bei den Versicherten gut an. Insbesondere die „meineBIG-App“ hat einen großen Sprung nach vorn geschafft.



Einfühlsam, verständlich und lösungsorientiert

„Mich persönlich hat besonders gefreut, dass die Versicherten unsere Mitarbeitenden als einfühlsam, verständlich und lösungsorientiert wahrnehmen. Das zeigt: Unsere Kundinnen und Kunden sind für uns keine Nummern, sondern Menschen, die wir bei ihren gesundheitlichen Problemen und Fragestellungen unkompliziert und empathisch unterstützen“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund, und ergänzt: „Kundenservice wird bei uns nicht nur in einer Abteilung gelebt, sondern im ganzen Unternehmen. Das vermitteln wir unseren Mitarbeitenden seit langem und offenbar mit Erfolg, wie das Kubus-Ergebnis bestätigt." Ziel der BIG sei es, bei der KUBUS-Umfrage immer zu den Top 3 der Kassen zu zählen. „Dafür werden wir weiterhin unsere Services und Angebote konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Versicherten ausrichten“, so Peter Kaetsch.



Über KUBUS GKV

Die Studie „KUBUS GKV" wird jährlich bundesweit durchgeführt. Sie stellt die größten Krankenversicherer mit insgesamt über 50 Mio. Versicherten auf Basis aussagefähiger Fallzahlen einzeln dar. Die BIG hat 2021/22 zum ersten Mal an der Studie teilgenommen. Erhoben werden Kriterien wie Zufriedenheit hinsichtlich Leistungs- und Serviceangebot, Kontakte und Betreuung, Leistungsfallabwicklung, Preis-Leistung ebenso wie Marken- und Imagebewertungen und Kundenbindung. An der Befragung haben 389 Kunden der BIG teilgenommen. Für den Markt wurden über 3.000 Kundenurteile erhoben. Befragungszeitraum war vom 29.11.2022 bis zum 14.12.2022.