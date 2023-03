Spaß bei den MedAix Sportcamps in der Eifel für Kids: Jetzt anmelden und fit durch die Ferien kommen!

In den Ferien gibt es in der Eifel Sportcamps für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren. Veranstaltet werden die MedAix Sportcamps in Zusammenarbeit mit dem TV Roetgen 1894 e.V. und dem SV Nordeifel e.V. Während in der Dreifachsporthalle Roetgen verschiedene Ballsportarten gefeiert werden, kicken die Kids auf dem Kunstrasenplatz in Kesternich gegen das runde Leder. Beide Sportcamps sind zertifizierte Präventionskurse, die gesetzliche Krankenkassen bezuschussen. Mit der medizinischen Expertise von MedAix sowie der Krankenkasse BIG direkt gesund rückt neben Sport und Spaß ein weiteres Thema in den Fokus: Gesundheit! Darüber sprechen wir mit Kathrin Houben (KH) von der BIG und Gökhan Giray (GG) von MedAix.KH: Mit unseren Sportcamps wollen wir den Spaß am Sport wecken und den Kindern einige Impulse für ein gesundes Leben mitgeben. Wenn wir den Alltag der Kinder heute mit aktiver Bewegung, weniger Stress und gesunder Ernährung bereichern, verhindern wir die Krankheiten von morgen. Allein 19 Prozent der 10- bis 12-Jährigen haben während der Corona-Pandemie an Gewicht zugelegt. Auch die damals fehlenden sozialen Kontakte zeigen erste Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Da möchten wir mit den Sportcamps helfen.GG: Mit verschiedenen Sportarten wie Handball und Fußball bieten wir Kindern in den Oster- und Herbstferien ein beliebtes Programm gegen Langweile. Gleichzeitig möchten wir Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen, vor allem aber ihre Persönlichkeit durch den Sport stärken und sie für das gemeinsame Sport treiben begeistern. Mit unserem präventiven Know-how und den Erfahrungen aus dem medizinischen Training bauen wir gesunde Übungen in das Sportcamp ein. Diese können später von Vereinen, Eltern und Kindern in den Alltag integriert werden. In unseren Therapie- und Trainingsstätten bei MedAix helfen wir täglich Menschen dabei, beispielsweise nach Rücken- sowie Gelenkproblemen wieder fit und schmerzfrei zu werden. Das zeigt, wie wichtig Prävention und ein gesundes Leben sind.KH: Um den Alltag von Kindern gesünder zu gestalten, wollen wir dorthin, wo sie ihre Freizeit verbringen und sich wohlfühlen. Das ist unter anderem bei den Vereinen mit ihren ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern so. Da ist gewachsenes Vertrauen, auf dem wir gut aufbauen können. Die Sportcamps sind auch ein Dankeschön für die Vereine selbst. Sie bekommen ein tolles Highlight und können so für sich und ihren Sport werben.GG: Wir bringen gerne gesunde Impulse in die Sportcamps ein. Dass diese Ideen später fester Trainingsbestandteil werden, dafür sorgen die Vereine viel besser als wir. Ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer sind mit viel Herzblut bei der Sache, wir arbeiten sehr gerne mit ihnen. Es ist schön zu sehen, wie sie Kinder vom Sport begeistern.KH: Spaß und Action in den Ferien! Beim TV Roetgen werden in erster Linie Bälle geworfen und beim SV Nordeifel Bälle mit dem Fuß gekickt. Es geht um Handball und Fußball. Dazu gibt es reichlich Getränke, täglich eine warme Mahlzeit und natürlich Snacks zwischendurch. Zum Abschluss laden wir noch mal alle Kinder und Ihre Eltern zu den BIG Family Games ein. Dann sind Flug-Schuh, Ball-O-Meter, Blitz-Kurier und Känguru-Hüpf angesagt. Das zaubert Schweißperlen auf die Stirn. Zur Belohnung gibt es eine Urkunde und das Spaß-Sport-Abzeichen.GG: In das Training bauen wir gezielt präventive Übungen ein, die unsere Sportcamps zu zertifizierten Präventionskursen machen. Das ist ein wichtiger Hinweis für alle Eltern. Sie können die Urkunde bei der Krankenkasse einreichen, bei der ihr Kind versichert ist. Dann gibt es einen Zuschuss zu den Gesamtkosten, die sich auf 120 Euro je Kind belaufen. Bei manchen Krankenkassen, wie bei unserem Partner BIG direkt gesund, werden die Kosten in voller Höhe übernommen.MedAix Sportcamp in Roetgen (Ballsportarten)03.04.-06.04.2023, 9-15 UhrDreifachsporthalle Roetgen, Rosentalstraße 38a, 52159 RoetgenMedAix Sportcamp in Simmerath (Fußball)11.04.-14.04.2023, 9-15 UhrKunstrasenplatz Kesternich, Vereinsweg 10, 52152 SimmerathDie Anmeldung ist online möglich unter: https://aktion.medaix.de/sportcamps/anmeldung/