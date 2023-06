Neue Strecke für Jedermann beim BIG City Trail Essen

Wer die Stadt schon immer einmal auf eine besondere Art erkunden wollte, ist beim BIG City Trail Essen genau richtig!Langweiliges Sightseeing war gestern, denn hier lernt man nicht nur neue Wege, sondern auch viele Gebäude von innen kennen, die man vorher sicherlich noch nicht besucht hat. Schon einmal in Wanderschuhen das Mintrop’s Concierge Hotel besucht und anschließend durch das Museum Folkwang „gestiefelt“? Oder mit anderen Läufern durch das Polizeipräsidium gejoggt, ohne auf der Flucht zu sein, mit anschließender Einkehr in der Domschatzkammer? Diese Veranstaltung ist keine normale Stadttour!Sportlich, aktive Bewegung mit einer Stadttour verbinden – das gibt es nur beim BIG City Trail Essen! Nach den erfolgreichen Ausgaben in den letzten Jahren, geht die Veranstaltung am 04. Juni in die nächste Runde. „Wir öffnen das Event erstmalig auch für Wanderer und wir sehen an den Anmeldungen, dass diese Neuerung sehr gut angenommen wird“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events. „Die rund 9 km lange Strecke kann sportlich gelaufen, gewalkt oder gemütlich gewandert werden – alles ist möglich!“ Kein Zeitstress, kein Wettkampfdruck, einfach gemeinsam Laufen oder Wandern und Spaß haben, verspricht der Veranstalter. Von diesem Konzept überzeugt ist auch die Krankenkasse BIG direkt gesund, die den City Trail gerne unterstützt: „Wir haben mit dem City Trail eine unterhaltsame Möglichkeit gefunden, Menschen aktiv zu bewegen. Das ist ein idealer Impuls, um nachhaltig mehr Aktivität in den Alltag zu bringen“, sagt Ralf Steinbrecher aus dem Marketing der BIG.In den letzten Jahren wurde hauptsächlich die Innenstadt der ehemaligen Kulturhauptstadt Europas erkundet, nun wird die Tour weiter in den Süden verlagert. „Die detaillierte Strecke veröffentlichen wir in den nächsten Tagen auf unserer Webseite und wir können eins schon versprechen: wir zeigen den Teilnehmenden die schönsten Ecken der Stadt und freuen uns auf viele neue Highlights und Gebäude, die wir vorher noch nicht im Programm hatten“, so Hengmith. „Egal ob allein, zu zweit oder direkt mit der ganzen Meute: beim BIG City Trail Essen stehen der Spaß und das Erlebnis im Vordergrund. Hierzu erwartet die Wanderer und Läufer an der Strecke viele Aktionen, bei denen es sich lohnt, auch einmal stehen zu bleiben und besondere Fotos als Andenken zu schießen.“ Wer auf der Strecke Mr. BIG entdeckt und fotografiert, kann sich am Stand der Krankenkasse BIG eine Überraschung abholen. Als eine der jüngsten Krankenkassen sucht die BIG immer nach kreativen Wegen, um Menschen von einem gesunden Lifestyle zu überzeugen. Sie arbeitet mit der bunert Event GmbH bei den City Trails und dem Team Walks erfolgreich zusammen.Anmeldungen und ausführliche Informationen unter dem folgenden Link: www.essen-city-trail.de