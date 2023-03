Erfolgreicher Cleanup-Day: BIG direkt gesund zieht putzmunter durch Aachen und Dortmund

Bei ihrem ersten Cleanup-Day hat die Krankenkasse BIG direkt gesund über 30 Müllsäcke mit Unrat gefüllt und auf den Straßen einigen Applaus bekommen. Der Einsatz für Umwelt und Nachhaltigkeit lohnt sich.

Mitmachen statt meckern

An den BIG-Standorten in Aachen und Dortmund fällt entlang der Straßen und Parks viel Müll an, was Umwelt und Natur schadet. Statt einfach darüber zu meckern, hat sich die BIG ein Herz gefasst. Mit zwei putzmunteren Teams ist die Krankenkasse zwei Stunden lang durch die Straßen gezogen. Das Ergebnis: Über 30 prall gefüllte Müllsäcke, blitzblanke Straßen und Schweißperlen auf der Stirn. Insgesamt 25 Freiwillige blicken so zufrieden auf einen erfolgreichen Cleanup-Day zurück. Sie haben die Gewissheit: Anpacken und mitmachen macht glücklicher als meckern.



Bewusstsein bilden

Im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility setzt sich die BIG aktiv und nachhaltig für Umwelt, Natur, Klima und soziale Angelegenheiten ein. Der Krankenkasse ist bewusst, dass all diese Themen unsere Gesundheit beeinflussen. Um ein starkes Zeichen zu setzen, bezieht die BIG Nachhaltigkeit in öffentliche Ausschreibungen ein. Ebenso fördert sie Baumpflanzungen und Bienenpatenschaften aktiv. Die Hauptverwaltung in Dortmund ist von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. mit Gold zertifiziert, eine Nachzertifizierung in Platin erfolgte. Das Verwaltungsgebäude in Aachen wird mit Ökostrom versorgt. Die Beschäftigten der BIG haben die Chance, ein Fahrradleasing abzuschließen und bekommen einen Zuschuss zum 49-Euro-Ticket. Wenn gewünscht, findet die Kommunikation mit den Versicherten digital statt, was besonders knappe Papierressourcen schont.



Sportlicher Ansporn

Einfach mal rausgehen und Müll sammeln hilft nicht nur der Umwelt. Frische Luft, Natur und ehrenamtliches Engagement sind Balsam für die Seele und verleihen Frische im Kopf. Die Bewegung, insbesondere das Hocken, Bücken und Aufheben fordern die Muskeln und stärken das Herz-Kreislauf-System. Mit einem Cleanup-Day lassen sich Sport und Umweltschutz sinnvoll verbinden. Diese Kombination gibt es auch als Sportart: Plogging!



Gemeinschaft gestärkt

Das gemeinsame Teamwork wirkt sich positiv auf das Betriebsklima aus und stärkt den Zusammenhalt untereinander. Wertschätzung erhalten die Helferinnen und Helfer aber auch von kommunaler Seite. So ist die BIG vom Stadtbetrieb Aachen und der Entsorgung Dortmund GmbH mit amtlichen Müllsäcken, Greifzangen und Arbeitshandschuhen ausgestattet worden. Zu guter Letzt gab es auf den Straßen viel Zuspruch von überraschten Passanten.