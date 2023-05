BIG direkt gesund unterstützt Sport im Park Aachen

Am 13. Mai startet Sport im Park Aachen in seine achte Auflage. In den Vorjahren hat das Projekt über 100.000 Menschen in die Aachener Stadtparks gezogen. Die Beliebtheit der Sportkurse im Grünen bleibt ungebrochen. Alle Kurse sind kostenfrei und Interessierte können einfach so vorbeikommen und mitmachen. Ohne Anmeldung!Neben ordentlich Power im Park gibt es auch Achtsamkeitskurse. Diese gesunde Mischung macht das besondere Flair von Sport im Park Aachen aus. Fat Burning Workout trifft auf Lachyoga. Neben dem Trend-Sport Roundnet wird zu den Klängen von Capoeira oder Great Gatsby getanzt. So wird wirklich jeder Altersklasse ein Sportprogramm geboten. Für Kinder gibt es Leichtathletik und die BIG Family Games. „Wir engagieren uns gerne bei Sport im Park Aachen. Das breite Angebot gibt einen wichtigen Impuls für regelmäßige Bewegung. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem gesunden Lebensstil“, freut sich Kathrin Houben, Managerin Gesundheitsförderung Lebenswelten, auf den Start.Die 20 Aachener Stadtparks sind wahre Wohlfühl-Oasen. Wenn die Sportlerinnen und Sportler das Grau der Großstadt hinter sich lassen, und die prächtige Natur genießen, stellt sich schnell ein Glücksgefühl für die Seele ein. So wird der Körper trainiert und der Geist verwöhnt.Gemeinsam mit dem Helene-Weber-Haus bietet die BIG ein Kids-Special an: Spaß & Sport mit Köpfchen! Darauf können sich alle Kids am Samstag, dem 17. Juni 2023, von 10.00-15.15 Uhr freuen. Bei den BIG Family Games wird das Spaß-Sport-Abzeichen in den Disziplinen Flug-Schuh, Ball-O-Meter, Blitz-Kurier und Känguru-Hüpf gemeistert. Ganz kniffelig wird es im 3D-Wald. Da ist Köpfchen gefragt. Dazu werden Müsli auf bunt und gesund gepimpt. Darüber hinaus entstehen aus kreativen Gedanken gebastelte Meisterwerke.Das komplette Programm von Sport im Park Aachen gibt es unter: