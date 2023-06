BIG Kids Special am 17. Juni bei Sport im Park Aachen

Rund 20.000 Sportbegeisterte feiern in 20 Stadtparks ein hochwertiges und kostenfreies Sportangebot ab. Über 500 Kurse locken ganze Generationen zu Sport im Park Aachen. Da ist die Krankenkasse BIG direkt gesund mittendrin: Mit dem BIG Kids Special!Am Samstag, dem 17. Juni, von 10 bis 15 Uhr, dreht sich am Aachener Hangeweiher alles rund um motivierte Kids, die ihr Können zeigen. Die Krankenkasse BIG direkt gesund fordert die Mädchen und Jungs bei den BIG Family Games heraus. Dann heißt es geschickt und schnell sein, bei: Blitz-Kurier, Känguru-Hüpf, Flugschuh und Ball-O-Meter. ​Mit der Virtual-Reality-Brille geht´s hinein in den wilden 3D-Wald. Dort wird es ganz schön kniffelig für die Kids. Doch mit starken Nerven und dem richtigen Know-how kommen sie locker voran. Im interaktiven Quiz lernen Kinder beispielsweise spielerisch gesunde Ernährung kennen und checken so einiges über Lebensmittel. Dieses frische Wissen aus dem 3D-Wald kann direkt vor Ort umgesetzt werden. Mit einem bunten und gesunden Müsli, selbst kreiert. Am Aachener Hangeweiher können zudem kreative Meisterwerke gebastelt werden. Auch Kinderschminken zählt zu den beliebten Angeboten an diesem Tag. ​Wer die BIG mit seinen Kindern bei Sport im Park Aachen besuchen möchte, ist herzlich willkommen. Folgende Adresse gilt für die Anfahrt:Parkplatz HangeweiherHermann-Löns-Allee 352074 AachenDiesen Tag gestaltet die Krankenkasse gemeinsam mit ihrem Partner, dem Helene-Weber-Haus, das sich ganzjährig für Gesundheit, Bildung und Freizeitangebote einsetzt.​Dieser fest etablierte Event befindet sich bereits in seiner achten Auflage. Die BIG ist langjähriger Gesundheitspartner und unterstützt die präventiven Sportangebote gerne. „Sport im Park Aachen gibt einen gesunden Impuls, der zu mehr aktiver Bewegung im Alltag anregt. Das Angebot ist so breit gefächert, dass jeder einen perfekten Kurs für sich entdeckt“, sagt Kathrin Houben, Gesundheitsmanagerin Lebenswelten bei BIG direkt gesund. Und tatsächlich: Lachyoga, Capoeira, Roundnet, Karate, Fat Burning Workout, Great Gatsby, Mountainbiking und Sport mit Hund sind nur eine kleine Auswahl des Programms, das über sechs Wochen hinweg läuft und täglich stattfindet. ​Eine Woche Sport im Park Aachen sieht beispielsweise so aus: Kursprogramm