Abschied von René Scheer und Christian Wette: Langjährige Verwaltungsratsmitglieder haben BIG direkt gesund mitgeprägt

Mit der Verabschiedung des alten Verwaltungsrates der BIG direkt gesund am 8. August schieden mit René Scheer und Christian Wette zwei langjährige Mitglieder aus dem Gremium aus, die die Krankenkasse maßgeblich mitgeprägt haben. Ihr Engagement erfolgte immer ehrenamtlich.



Digitale Transformation in der DNA der BIG

René Scheer war seit 2005 im Verwaltungsrat der BIG und von Anfang an bis 2017 auch dessen Vorsitzender für die Arbeitgeberseite sowie Mitglied im Haushalts- und Widerspruchsausschuss und ab 2017 stellvertretendes Mitglied. „Die ehrenamtliche Tätigkeit gerade in dieser gesetzlichen Krankenkasse hat mich besonders gereizt, weil die BIG als junge Kasse vom Tage ihrer Gründung an auf die Möglichkeiten des internetgestützten Kommunikations- und Betreuungsmanagements gesetzt hat, um im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unbürokratisch sowie orts- und zeitunabhängig die Anliegen und Wünsche ihrer Versicherten und der Arbeitgeber zu bearbeiten“, sagt René Scheer. Diese unternehmerisch ausgerichtete, kundenorientierte Zielsetzung habe sich nur erreichen lassen, indem die BIG von Anfang an ihre Geschäftsprozesse und die Schnittstellen zu ihren Kunden entsprechend der technischen Möglichkeiten konsequent digitalisiert habe. „Insofern gehört die aktuell viel diskutierte digitale Transformation schon immer zur DNA der BIG“, so René Scheer, Unternehmer aus Dortmund.



Finanzielle Stabilität, hohe Kundenzufriedenheit

Nach nunmehr 18 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in den Gremien der BIG scheide er mit dem Gefühl aus der BIG aus, „eine wichtige und teilweise auch turbulente Zeitspanne der Kasse in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie meinen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in einer Weise durchlebt, gesteuert und geprägt zu haben, die nicht zuletzt zur erfolgreichen Entwicklung der BIG, finanzieller Stabilität, hoher Kundenzufriedenheit, einer nach wie vor guten Unternehmenskultur und einem anerkannt positiven Standing im Kreise der gesetzlichen Krankenkassen geführt hat."



Christian Wette schon im Gründungsausschuss der BIG

Am Erfolg der BIG hat auch Christian Wette großen Anteil. Der Unternehmer war erst als Delegierter und Vizepräsident der Bundesinnung der Hörakustik, die 1996 die Gründungsorganisation der BIG war, bereits Mitglied des Gründungsausschusses. „Die Gründungsidee entwickelte sich aus einer Unzufriedenheit mit zu langsamen Arbeitsabläufen bei Krankenkassen. Eine neue, dem Zeitgeist entsprechende digitale Krankenkasse sollte durch Schnelligkeit, geringere Verwaltungskosten, Transparenz und Bürgernähe punkten. So wurde die BIG geboren“, erinnert sich Christian Wette zurück, der im Verwaltungsrat wie René Scheer die Arbeitgeberinteressen vertreten hat.



Kasse auf den Wachstumspfad geführt

„Unser Dank gilt Beiden für ihr außergewöhnliches Engagement um die Belange unserer Versicherten“, betont Robert Leitl, der 2017 den Vorsitz im Verwaltungsrat für die Arbeitgeberseite von René Scheer übernommen hat. René Scheer habe zudem zwölf Jahre als alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats mit Weitblick und Professionalität entscheidend zur positiven Entwicklung der BIG beigetragen und die Kasse auf den Wachstumspfad geführt. Leitl sagt weiter: „Christian Wette hat sich mit seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft über viele Jahre auch im Widerspruchsausschuss eingebracht und unsere Interessen beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Berlin vertreten. Beiden wünschen wir weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit!“