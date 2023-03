Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 500.000 Menschen die Diagnose Krebs – ein Schock für die Betroffenen, denen dann viele Fragen und Entscheidungen bevorstehen. Eine Krebserkrankung rechtzeitig zu erkennen, ist von elementarer Bedeutung für die Heilungschancen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind hier das A und O, doch wurden diese während der Pandemie von weniger Menschen in Anspruch genommen. Deshalb möchte BIG direkt gesund für dieses wichtige Thema sensibilisieren und lädt am 15. März 2023 ab 18:30 Uhr zum 8. BIGtalk digital „Dem Krebs ein Schnippchen schlagen – dank Vorsorge und Früherkennung“ ein. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten kostenfrei, auch wenn sie nicht bei der BIG versichert sind.„Das medizinische Wissen über Krebserkrankungen ist heutzutage so groß, dass die Krankheit in vielen Fällen geheilt werden kann. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, sie so früh wie möglich zu erkennen. Wird der Tumor im Frühstadium entdeckt, können bei manchen Krebsarten neun von zehn Erkrankte geheilt werden“, sagt Prof. Dr. med. Tanja N. Fehm, Direktorin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Düsseldorf. Dennoch nutze nur jede zweite Frau über 20 Jahren und jeder fünfte Mann über 45 Jahren die für sie kostenlosen Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung, so Fehm. Die BIG konnte Prof. Fehm für den BIGtalk als Referentin gewinnen. Die renommierte Medizinerin ist auch Vorstandsmitglied der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie wird einen Überblick über die Vorsorge- und Früherkennungsmöglichkeiten geben und deren Chancen, aber auch Risiken aufzeigen.Zudem wird RTL-Sportreporter und Formel-1-Experte Heiko Wasser, Teilnehmer der VOX-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“, von seiner Hodenkrebserkrankung berichten. Heiko Wasser macht sich dafür stark, dass gerade Männer die Angebote zur Krebsfrüherkennung nutzen. „Männer sind leider große Vorsorge-Muffel. Seit meiner eigenen Erkrankung ist es mir ein großes Anliegen, Menschen dazu zu bewegen, die Krebsfrüherkennungsmaßnahmen zu nutzen. Da darf man nicht bange sein, auch mal die Hosen runterzulassen. Vielen graut zum Beispiel vor der Darmkrebsvorsorge, völlig zu Unrecht. Ich spreche aus Erfahrung. Die Untersuchung ist völlig schmerzfrei“, so Heiko Wasser, der seinen Hodenkrebs beim Duschen ertastet hat.Welche speziellen Früherkennungsmaßnahmen die BIG ihren Versicherten anbietet, wird Markus Bäumer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BIG, erläutern. Dazu gehören etwa das Früherkennungsprogramm für familiären Brust- und Eierstockkrebs oder die Brustkrebsvorsorge Discovering Hands. „Wir möchten mit dem BIGtalk die Aufmerksamkeit auf das Thema Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung lenken. Wenn wir durch diese Veranstaltung auch nur ein paar Menschen dazu bewegen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, haben wir unser Ziel erreicht“, so Markus Bäumer.Michael Hendriks von Radio 91.2 wird den BIGtalk moderieren.Der 8. BIGtalk digital findet am 15. März 2023 von 18:30 bis 20:00 Uhr statt. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung www.big-direkt.de/bigtalk-anmeldung Die Teilnehmenden am 8. BIGtalk digital: Prof. Dr. med. Tanja Fehm (©Universitätsklinikum Düsseldorf), Sportreporter Heiko Wasser (©Heiko Wasser), BIG-Vorstand Markus Bäumer (©BIG direkt gesund/Stephan Schütze) und Moderator Michael Hendriks (©Radio 91.2). (Abdruck honorarfrei)