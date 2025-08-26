acp collection stattet Privat- und Unternehmensfluglinien mit individueller Corporate Fashion aus

Bewegungsfreiheit : Bi-Stretch-Qualitäten, angenehm leicht und temperaturregulierend.

Pflegeleicht : Maschinenwaschbare Anzüge, Kostüme, Blusen und Hemden.

Optische Details : CI-konforme Accessoires wie Halstücher oder Krawatten ab 50 Stück, Logo-Stick und individuelle Magnet-Namensschilder.

Langfristige Verfügbarkeit : NOS-Modelle (Never Out of Stock) in allen Größen für Damen und Herren, jederzeit auch in kleinen Stückzahlen nachbestellbar.

Zertifizierungen & Nachhaltigkeit: Auswahl an Stoffen aus nachhaltiger Produktion, OEKO-TEX®-zertifiziert.

Konzernfluglinie mit 20 Mitarbeitenden : Wechsel auf Uniformen mit Stretch-Anteil und modernen Schnitten – spürbare Verbesserung von Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

Privatfluglinie nach Besitzerwechsel: Komplett neue Ausstattung mit Kleidung aus der Linie GREIFF Modern 37.5 für optimales Temperaturmanagement bei wechselnden Klimazonen.

Privatfluggesellschaften sind mehr als nur ein Transportmittel – sie sind ein fliegendes Aushängeschild. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an das Personal, das an Bord Geschäftskunden und VIPs betreut. Die acp collection GmbH aus München hat sich darauf spezialisiert, diesen hohen Standard auch in der Berufsbekleidung sichtbar zu machen – effizient, flexibel und CI-konform, selbst bei kleinen Stückzahlen.Während große Fluglinien Uniformen in hohen Stückzahlen produzieren lassen, arbeiten private Airlines und Firmenfluglinien meist mit kleinen Teams. Maßanfertigungen sind hier oft zu preisintensiv, dauern lange und sind in kleinen Mengen nicht nachbestellbar – dennoch darf die Kleidung für wenige Mitarbeiter weder beliebig wirken noch unpraktisch sein.acp collection setzt auf hochwertige, maschinenwaschbare Stoffemit Stretch-Anteil für optimale Bewegungsfreiheit, atmungsaktive Materialien und knitterarme Verarbeitung. Durch einfache, aber markante Individualisierungen – wie Kontrastnähte, farbige Ärmelabschlüsse, Pilotentressen sowie Logostick – erhalten Standardmodelle einen maßgeschneiderten Look zu einem wirtschaftlichen Preis.Neben Design und CI-Konformität sind für Fluglinien vor allementscheidend.Trends wechseln – doch ein klarer, stilvoller und CI-konformer Auftritt bleibt der Standard.acp collection GmbH ist ein spezialisierter Corporate Fashion-Spezialist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie und vielen anderen Branchen. Das Münchner Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktion und bietet maßgeschneiderte Lösungen zu fairen Preisen.