Trachten- und Landhaustrends Herbst/Winter 2025/26: Tradition trifft moderne Berufsbekleidung

„Tracht steht für ein einzigartiges Lebensgefühl – und funktioniert 365 Tage im Jahr“, betont Martina Pühl-Bennewitz, Geschäftsführerin der acp collection GmbH. „Der entscheidende Unterschied: Unsere Modelle sind speziell für den professionellen Einsatz entwickelt.“
Der Unterschied: Profi-Tracht statt Kompromisse
Klassische Lodenjacken sehen zwar gut aus, sind jedoch oft schwer, warm, nur chemisch zu reinigen und selten in identischen Modellen für Damen und Herren erhältlich. Außerdem ist ein Nachkauf in der nächsten Saison oft nicht möglich.
Die neuen Modelle setzen hier an:
- Leicht & elastisch: Hochwertiger Jersey mit hohem Stretch-Anteil.
- Pflegeleicht: Waschbar bei 30 °C, maschinengeeignet.
- Vielfältig: Damen- und Herrenmodelle in allen Größen – von XS bis 4XL.
- Verfügbar: NOS – Never out of Stock – garantiert jederzeitige Nachbestellung.
- Design: Farben Taubenblau mit Kontrast Grau oder ganz in Grau.
- Kombinierbar von klassisch bis modern.
- Blau mit dunklen Jeans für einen urbanen Look.
- Grau mit Chinos in Sand für dezente Eleganz.
- Klassisch mit Schwarz oder Dunkelblau kombinierbar.
Dazu T-Shirt, Stehkragenhemd oder Bluse – die Kombination macht’s.
Anfassen - Tragen - Überzeugt sein!
Musteraktion im September
Im gesamten September können Betriebe bei acp collection kostenlos bis zu 4 Muster bestellen.
Versand und Rückversand sind frei und auch die sonst üblichen kleinen Rückgabe-/Umtauschgebühren entfallen.
Einfach eine E-Mail an office@acpcollection.com mit dem Betreff Landhausmode senden – das acp-Team meldet sich umgehend zurück.
Vom Brauhaus bis zur Hotelrezeption
Ob gehobene Alpenküche, rustikales Brauhaus, Biergarten oder Hotelrezeption – immer mehr Betriebe setzen auf authentisches Flair und einheitlichen Auftritt.
Außer den neuen Jersey-Jankern und Westen bietet acp collection:
- Maßgefertigte Trachtenwesten aus Eigenproduktion für größere Teams
- Passende Hosen, Blusen, Schürzen
- Dirndl, Lederhosen und Trachtenstrick von Stockerpoint
Und hier gibt es die aktuelle Landingpage für Hotels.
Über acp collection GmbH
acp collection GmbH ist ein spezialisierter Corporate Fashion-Spezialist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie und vielen anderen Branchen. Das Münchner Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktion und bietet maßgeschneiderte Lösungen zu fairen Preisen.