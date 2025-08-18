Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032761

acp collection GmbH Fürstenrieder Straße 281 81377 München, Deutschland http://www.acpcollection.com
Ansprechpartner:in Frau Martina Pühl-Bennewitz 089-228 40 188
Logo der Firma acp collection GmbH

Trachten- und Landhaustrends Herbst/Winter 2025/26: Tradition trifft moderne Berufsbekleidung

Anfassen - Tragen - Überzeugt sein!

(lifePR) (München, )
In Hotellerie und Gastronomie beginnt die Herbstsaison lange vor dem ersten Laubfall. Mit den neuen Stehkragen-Jankern und -Westen von GREIFF zieht ein Landhaus-Look ein, der traditionelles Design und modernen Tragekomfort vereint – perfekt für den ganzjährigen Einsatz im Gastro-Alltag. Wie immer bei acp collection günstiger als im GREIFF-Shop direkt.

„Tracht steht für ein einzigartiges Lebensgefühl – und funktioniert 365 Tage im Jahr“, betont Martina Pühl-Bennewitz, Geschäftsführerin der acp collection GmbH. „Der entscheidende Unterschied: Unsere Modelle sind speziell für den professionellen Einsatz entwickelt.“

Der Unterschied: Profi-Tracht statt Kompromisse
Klassische Lodenjacken sehen zwar gut aus, sind jedoch oft schwer, warm, nur chemisch zu reinigen und selten in identischen Modellen für Damen und Herren erhältlich. Außerdem ist ein Nachkauf in der nächsten Saison oft nicht möglich.

Die neuen Modelle setzen hier an:
  • Leicht & elastisch: Hochwertiger Jersey mit hohem Stretch-Anteil.
  • Pflegeleicht: Waschbar bei 30 °C, maschinengeeignet.
  • Vielfältig: Damen- und Herrenmodelle in allen Größen – von XS bis 4XL.
  • Verfügbar: NOS – Never out of Stock –  garantiert jederzeitige Nachbestellung.
  • Design: Farben Taubenblau mit Kontrast Grau oder ganz in Grau.
  • Kombinierbar von klassisch bis modern.
Die Janker und Westen passen sowohl zur traditionellen Ausstattung als auch zu modernen Outfits:
  • Blau mit dunklen Jeans für einen urbanen Look.
  • Grau mit Chinos in Sand für dezente Eleganz.
  • Klassisch mit Schwarz oder Dunkelblau kombinierbar.

Dazu T-Shirt, Stehkragenhemd oder Bluse – die Kombination macht’s.

Anfassen - Tragen - Überzeugt sein!
Musteraktion im September
Im gesamten September können Betriebe bei acp collection kostenlos bis zu 4 Muster bestellen.

Versand und Rückversand sind frei und auch die sonst üblichen kleinen Rückgabe-/Umtauschgebühren entfallen.

Einfach eine E-Mail an office@acpcollection.com mit dem Betreff Landhausmode senden – das acp-Team meldet sich umgehend zurück.

Vom Brauhaus bis zur Hotelrezeption
Ob gehobene Alpenküche, rustikales Brauhaus, Biergarten oder Hotelrezeption – immer mehr Betriebe setzen auf authentisches Flair und einheitlichen Auftritt.

Außer den neuen Jersey-Jankern und Westen bietet acp collection:
  • Maßgefertigte Trachtenwesten aus Eigenproduktion für größere Teams
  • Passende Hosen, Blusen, Schürzen
  • Dirndl, Lederhosen und Trachtenstrick von Stockerpoint
Weitere Infos zu Tracht- und Landhausmode gibt’s hier.

Und hier gibt es die aktuelle Landingpage für Hotels.

Über acp collection GmbH
acp collection GmbH ist ein spezialisierter Corporate Fashion-Spezialist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie und vielen anderen Branchen. Das Münchner Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktion und bietet maßgeschneiderte Lösungen zu fairen Preisen.

acp collection GmbH

QUALITÄT TRIFFT DESIGN

Unser Ziel ist die perfekt abgestimmte Bekleidung Ihrer Mitarbeiter.

acp collection verbindet trendbewusstes Design mit den besonderen Anforderungen der Berufsbekleidung. Dabei setzen wir auf höchste Qualität bei Material und Verarbeitung.
Damit auch lange alles gut bleibt.

UNSERE PREISE SIND GUT. UNSERE BERATUNG IST UNBEZAHLBAR.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.