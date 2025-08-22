The Passenger Hotel Salzburg setzt auf außergewöhnliche Hoteluniformen von acp collection München
Corporate Fashion trifft Unternehmens-CI
Maßgeschneiderter Look für ein Premium-Hotel
Die acp collection GmbH aus München, Spezialist für hochwertige Berufsbekleidung, hat das komplette Bekleidungskonzept für das Hotel umgesetzt – von der Rezeption bis zum Facility Management.
Für Rezeption und Service setzt acp collection auf maschinenwaschbare Premium-Anzüge und -Kostüme aus einer hochwertigen Bi-Stretch-Qualität mit 60 % Schurwolle. Das Material ist schmutz- und wasserabweisend und bietet maximalen Tragekomfort bei gleichzeitig pflegeleichter Handhabung.
Alle Teile sind exakt auf die Corporate Identity des Hauses abgestimmt: Dezente Ziernähte in der CI-Farbe Orange, kontrastfarbene Ärmelabschlüsse bei Kleidern sowie individuell bedruckte Halstücher und gewebte Krawatten sorgen für einen einheitlichen, wiedererkennbaren und universellen Look.
Auch die Berufsbekleidung für Küche, Spa-Bereich und Facility Management ist vollständig CI-konform. Damit zeigt acp collection erneut, dass Konfektionsware kosteneffizient individualisiert und so zu einem außergewöhnlichen Markenauftritt werden kann.
Nachhaltig, erfahren, individuell
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung beliefert die acp collection GmbH die Hotellerie, Gastronomie und zahlreiche weitere Branchen. Das Unternehmen steht für nachhaltige Produktion, persönliche Beratung und individuelle Lösungen, die Markenidentität sichtbar machen.
Hier gibt es den Link zur aktuellen Landingpage für Hotels.