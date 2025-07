Neue Landingpage für Hotelberufsbekleidung: Wenn Qualität zur Markenidentität wird

Terminvereinbarung mit individueller Dringlichkeitsbewertung. Persönliches Gespräch (ca. 30 Minuten) zur Klärung spezifischer Anforderungen. Konkrete Vorschläge mit zwei Varianten und Materialinformationen. Unverbindliche Entscheidungsphase ohne Zeitdruck.

Ein neuer Ansatz in der Hotelberufsbekleidung: Der Corporate Fashion-Anbieter acp collection präsentiert mit seiner überarbeiteten Landingpage ein klares Statement für qualitätsbewusste Betriebe. Unter dem Motto "Qualität zieht an" positioniert sich das Unternehmen als Partner für Hotels, die Berufsbekleidung als strategisches Element ihrer Markenidentität verstehen."Corporate Fashion ist weit mehr als Arbeitskleidung – sie ist sichtbarer Teil Ihrer Identität", sagt Geschäftsführerin Martina Pühl-Bennewitz. Die neue Plattform richtet sich gezielt an Entscheider in der Hotellerie, die verstehen, dass Schnitt, Farbe, Material und Stil ein visuelles Echo der Corporate Identity darstellen. Ob Boutiquehotel, Hotelkette oder Designhotel – der Ansatz zielt darauf ab, Outfits zu entwickeln, die Identität auf den ersten Blick sichtbar machen.Besonders hervorzuheben ist die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Seit mehr als 20 Jahren setzt acp collection auf langlebige Materialien, zertifizierte Textilien und faire Produktion in Europa. "Nachhaltige Kleidung sieht nicht nur besser aus und hält länger, sondern wirkt auch besser – für die Menschen, die sie tragen", erklärt das Unternehmen.Diese Positionierung greift einen aktuellen Trend in der Hotellerie auf: Nachhaltigkeit wird zunehmend zum entscheidenden Faktor für Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen. Hotels, die auf nachhaltige Personalbekleidung setzen, signalisieren Verantwortungsbewusstsein und Zukunftsorientierung.Die neue Landingpage stellt einen klar strukturierten Beratungsansatz vor, der speziell auf die Anforderungen der Hotellerie zugeschnitten ist.Der vierstufige Prozess umfasst:Der entscheidende Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in zwei zentralen Säulen: der persönlichen Beratung und dem "Never-Out-of-Stock"-Prinzip (NOS). Während die Branche zunehmend auf digitale Lösungen setzt, bleibt das Unternehmen dem persönlichen Kontakt treu. Jeder Kunde erhält eine individuelle Beratung, die auf die spezifischen Anforderungen seines Hotelbetriebs zugeschnitten ist.Das NOS-Prinzip löst eines der größten Probleme der Hotellerie: die Planbarkeit bzw. Kontinuität der Berufsbekleidung. Hotelbetreiber und Gastronomen können sich darauf verlassen, dass sie stets die gleichen Farben, Artikel und Qualitäten erhalten – unabhängig von der Bestellmenge oder dem Zeitpunkt der Nachbestellung. Das ist besonders für Hotelketten und größere Betriebe von entscheidender Bedeutung, die auf einheitliche Auftritte angewiesen sind.Die Spezialisierung des Unternehmens zeigt sich in der gezielten Ansprache verschiedener Hotelbereiche: Rezeption, Service, Küche, Housekeeping und Spa. Diese Diversifizierung spiegelt die unterschiedlichen funktionalen und ästhetischen Anforderungen wider, die in modernen Hotelbetrieben an Berufsbekleidung gestellt werden.Mit dem Claim "Minimaler finanzieller Aufwand für maximal mögliche Qualität" positioniert sich das Unternehmen klar im Qualitätssegment. Diese Strategie richtet sich an Hotels, die langfristig denken und Berufsbekleidung als Investition in die Markenwahrnehmung verstehen.Die neue Landingpage zeigt einen deutlichen Trend in der Berufsbekleidungsbranche: Weg von der reinen Funktionalität, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Personalbekleidung als Markenelement. Gleichzeitig setzt das Unternehmen mit persönlicher Beratung und Never-Out-of-Stock auf bewährte Servicequalität in einer zunehmend digitalisierten Welt.Für die Hotellerie, die um Fachkräfte kämpft, wird attraktive und nachhaltige Mitarbeiterbekleidung zu einem wichtigen Baustein der Employer Brand. Die Gewissheit, dass Farben, Qualitäten und Schnitte langfristig verfügbar bleiben, gibt Betrieben Planungssicherheit.acp collection GmbH ist ein spezialisierter Corporate Fashion-Spezialist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie und vielen anderen Branchen. Das Münchner Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktion und bietet maßgeschneiderte Lösungen.Weitere Informationen: www.acpcollection