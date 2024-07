Corporate Fashion für Gastronomie & Hotels – 20 Jahre acp collection Geburtstags-Catwalk eröffnet ... von A bis W

Berufsbekleidung wird in vielen Unternehmen vernachlässigt. Dabei trägt sie einen entscheidenden Teil zum wertvollen Branding eines jeden Unternehmens bei. Und erst recht zur Mitarbeiter-Zufriedenheit. Ob Rezeption, Küche, Housekeeping, Service oder Spa – die acp collection GmbH rund um Martina Pühl-Bennewitz sorgt seit 20 Jahren in der Gastronomie und Hotellerie, aber auch über alle Branchen hinweg für einen Wohlfühl-Style im Alltag. Klar, dass Mode dabei großgeschrieben wird.Berufskleidung muss dazu gleichermaßen pflegeleicht wie strapazierfähig und häufig auch industriewäschetauglich sein; am besten kombinierbar und am liebsten mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis. Da kommt schon was zusammen. Aber nichts, was es bei dem Münchener Unternehmen nicht gäbe.Ob Trendbar, Restaurant, Caterer oder Fünf-Sterne-Hotel – exzellent mit Druck und Stick gebranded – bei acp collection geht nichts ohne ausführliche Beratung. „Oft verstehen unsere Kunden erst hinterher, warum wir auf eine Beratung bestehen“, sagt Martina Pühl-Bennewitz. Aber alle seien dann glücklich, lacht sie. Das erklärt die überwiegend langjährige Zusammenarbeit mit ihren Kunden in der gesamten DACH-Region.Zum Jubiläumsjahr hält sie für alle Branchen eine Geburtstagsaktion bereit:Alles ab sofort zu sehen auf dem Catwalk von acp – von: Arztmäntel, Barjacken, Blazer, Blusen, Chino Hosen, Kasacks, Kochhemden, Latzschürzen, Medical Hosen, Polos, Pullover, Sakkos, Scrubs, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Softshelljacken, Sweatjacken, Thermowesten, Tracht, Westen und Winterparkas.Natürlich mit Beratung.Hier geht’s zum Catwalk