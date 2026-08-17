„Wer den Regenwald erlebt hat, kann nicht mehr wegsehen“

Er kam, um die Regenwald-Konferenz zu eröffnen, und blieb, weil ihn eine Frage nicht mehr losließ: Wie schaffen wir es, dass mehr junge Menschen erfahren, wie eng ihr eigenes Leben mit dem Regenwald verknüpft ist - und wie sie ihn selbst schützen können? Mit lebensnaher Umweltbildung, konkreten Handlungsmöglichkeiten und Formaten, die Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen, zeigt Abenteuer Regenwald e.V., wie genau das gelingen kann. Der Journalist, Moderator und Dokumentarfilmer Michel Abdollahi unterstützt den Hamburger Verein deshalb künftig als Botschafter.



Eine Begegnung, die nachwirkt



Der Regenwald ist für Michel Abdollahi viel mehr als ein ferner Sehnsuchtsort. Für seinen preisgekrönten Dokumentarfilm „Planet ohne Affen“ recherchierte er im kongolesischen Regenwald zum illegalen Handel mit Menschenaffen. Dort erlebte er unmittelbar, wie eng die Zerstörung von Lebensräumen, organisierte Kriminalität und das Verschwinden bedrohter Arten miteinander verbunden sind.



„Im kongolesischen Regenwald habe ich erlebt, wie nah überwältigende Schönheit und brutale Zerstörung beieinanderliegen. Wer das einmal gesehen hat, kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.”



Selbstwirksamkeit statt Ohnmacht



Bei der Regenwald-Konferenz im vergangenen Jahr traf Michel Abdollahi auf Kinder und Jugendliche, die genau hinschauen. Sie stellten kritische Fragen, diskutierten mit Fachleuten und entwickelten eigene Ideen für den Schutz der tropischen Wälder. Die Begegnung zeigte ihm, wie wirksam Umweltbildung sein kann, wenn junge Menschen nicht nur informiert, sondern als Mitgestaltende ernst genommen werden. Diesen Ansatz möchte Michel Abdollahi unterstützen und öffentlich sichtbarer machen.



„Junge Menschen verstehen sehr schnell, was der Regenwald mit ihrem eigenen Leben und ihrer Zukunft zu tun hat. Abenteuer Regenwald nimmt ihre Fragen ernst, vermittelt ihnen Wissen und zeigt, wie sie selbst wirksam werden können. Man kann nicht gleich die ganze Welt retten, aber ziemlich viel verändern, wenn man die Möglichkeiten und das Vertrauen bekommt, selbst aktiv zu werden“, sagt Michel Abdollahi.



22 Jahre Bildungsarbeit für den Regenwald



Abenteuer Regenwald vermittelt Kindern und Jugendlichen seit mehr als 22 Jahren, wie der Schutz tropischer Regenwälder mit ihrem eigenen Alltag zusammenhängt – von Lebensmitteln und Kleidung bis zum Smartphone. Mit digitalen Bildungsangeboten, Schulprojekten, Mitmachaktionen und der jährlich stattfindenden Regenwald-Konferenz verbindet der Verein fundiertes Wissen mit greifbaren Handlungsmöglichkeiten.



„Michel Abdollahi bringt genau das zusammen, was unsere Arbeit ausmacht: Neugier, klare Haltung und den Mut, auch unbequeme Fragen zu stellen“, sagt Kathrin Grau, Gründerin und Geschäftsführerin von Abenteuer Regenwald. „Dass aus seiner Teilnahme an unserer Konferenz nun eine dauerhafte Verbindung entstanden ist, freut uns sehr.“



Wiedersehen im September



Das nächste gemeinsame Zeichen ist bereits gesetzt: Am 23. September 2026 eröffnet Michel Abdollahi die dritte Regenwald-Konferenz. Dort wird er wieder mit jungen Menschen darüber sprechen, wie aus Wissen Haltung und aus Haltung Veränderung wird.

(lifePR) (