Regenwald-Konferenz erhält den „Making a Difference“ Award 2026 des Jane Goodall Instituts Deutschland

Abenteuer Regenwald wird für seine Regenwald-Konferenz mit dem diesjährigen „Making a Difference Award“ des Jane Goodall Instituts Deutschland ausgezeichnet. Das gab das Jane Goodall Institut eben über das soziale Netzwerk Instagram bekannt. Mit dem Preis würdigt das Institut die Regenwald-Konferenz als „ein Projekt, das wirklich einen Unterschied macht".



Die Regenwald-Konferenz bringt am 23. September 2026 in der HafenCity Universität Hamburg zum dritten Mal 200 junge Menschen mit Wissenschaftler:innen Umweltorganisationen und weiteren Fachleuten zusammen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zu den Themen Regenwald-, Klima- und Artenschutz erhalten sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen und erarbeiten gemeinsam Handlungsansätze. Ziel der Konferenz ist es, Wissen zu vermitteln, zum kritischen Denken anzuregen und junge Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden. In diesem Jahr nehmen erstmals weitere rund 350 Kinder und Jugendliche an sieben Bildungsorten im gesamten Bundesgebiet über eine Live-Schaltung an der Veranstaltung teil.



Engagement wirkt



„Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung", sagt Kathrin Grau, Gründerin und Geschäftsführerin von Abenteuer Regenwald e. V. „Die Regenwald-Konferenz zeigt, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen Räume zu öffnen, in denen sie Fragen stellen, mit Expert:innen ins Gespräch kommen und erleben, dass ihr Engagement etwas bewirken kann. Der Award ist eine wunderbare Anerkennung für alle, die dieses Projekt mitgestalten und unterstützen.“



Der „Making a Difference Award“ des Jane Goodall Instituts Deutschland zeichnet Initiativen und ihre Initiator:innen aus, die sich mit innovativen Ideen und nachhaltigem Engagement für Mensch, Tier und Umwelt einsetzen. Die Auszeichnung setzt Jane Goodalls Vision von einer Welt, in der jeder Mensch erkennt, dass er durch Mitgefühl und mutiges Handeln die Zukunft gestalten kann, fort.



Aus Wissen wird Handeln



„Diese Ehrung verstehen wir auch als Ansporn“, so Kathrin Grau weiter. „Die Herausforderungen für die Regenwälder und das Weltklima sind groß. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche früh für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu begeistern. Denn aus Wissen entsteht Verantwortung – und aus Verantwortung wird Handeln.“



Die Regenwald-Konferenzen werden vom Perlenfonds der Joachim Herz Stiftung und der NUE aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie gefördert.



Der Preis wird im Rahmen des Making a Difference Abends am 16. Oktober 2026 in der Alrightly Roastery in München persönlich an Abenteuer Regenwald überreicht.

(lifePR) (