ETI-Produktmanager Oliver Mück reist im Winter nach Tunesien

Seit September 2019 ist Oliver Mück bei ETI verantwortlich für das Produkt Tunesien. Der erfahrene Produktmanager verbrachte eine eindrucksvolle Woche in diesem faszinierenden Land. Sein Fazit ist: Tunesien ist auch im Winter absolut zu empfehlen!



Schon in 2 ½ Stunden Flugzeit ist Tunesien zu erreichen, die Sonne strahlt und der deutsche Winter ist bei ca. 15 Grad sofort vergessen. Vom Flughafen aus nach Hammamet beträgt die Fahrtzeit ca. eine Stunde. Eines der ersten Hotels der Besichtigungstour ist das 5 Sterne-Hotel „LTI The Oranges Garden Villas & Bungalows“. Das 2018 neueröffnete Hotel gehört zu den modernsten an der Küste. Die Zimmer sind groß, schick eingerichtet und der Blick vom Zimmer hinaus aufs Meer, die riesigen Pools und den gepflegten Garten ist einmalig.



Der nächste Stopp ist Mahdia. Der Ort südlich von Monastir unterscheidet sich stark von Hammamet: Hier ist alles etwas kleiner und die Hotels sind traditioneller gestaltet. Ein herzlicher Empfang mit traditionellem, grünem Tee mit Minzblättern und Pinienkernen gehört zum Standardprogramm. Der süße Minzgeschmack ist einmalig! Besonders im traditionellen Ambiente der unzähligen maurischen Cafés. Die Strände hier sind gigantisch: weiß, feinsandig, kilometerlang und flachabfallend. Auch das orientalische Essen überzeugte auf ganzer Linie. Das Highlight: Couscous mit frischem Fisch. Couscous ist auch in Deutschland bekannt, allerdings ist der Geschmack durch die typischen orientalischen Gewürze ein ganz anderer. Auch die typische Harissa - eine aus Chili hergestellte Paste, die zum Brot gereicht wird – konnte überzeugen. Das „LTI Mahdia Beach & Aquapark“ sticht hier besonders ins Auge – das 4 Sterne-Hotel überzeugt mit direkter Strandlage, weitläufiger Poollandschaft und tollem Wasserpark mit zahlreichen Rutschen.



Weiter geht es nach Sousse, das sowohl durch seine schöne Medina, als auch durch die kilometerlangen, hoteleigenen Strände überzeugt. Sousse ist aus diesen Gründen hervorragend für Langzeiturlauber im Winter geeignet. Das Hotel 4 Sterne-Hotel „Riadh Palms“ ist besonders zu empfehlen, da es durch seine zentrale Lage ein optimaler Ausgangspunkt für einen Ausflug zur Medina ist. Auch das 5 Sterne-Hotel „Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse“ hat überzeugt. Einem Erholungsurlaub steht hier nichts im Wege, denn hier gibt es einen der schönsten Wellness- und Thalassobereiche der Region. Das Thema Wellness mit klassischen Hammams, aber auch Thalassoanwendungen und Massagen, wird in Tunesien großgeschrieben. Beinahe jedes Hotel verfügt über einen eigenen Wellnessbereich. Familien kommen besonders im 5 Sterne-Hotel „Iberostar Selection Kuriat Palace“ auf ihre Kosten.



Nach einer Menge neuer Eindrücke am Festland über Hammamet, Mahdia, Skanes, Port El Kantaoui geht es weiter in Richtung Süden nach Djerba. Hier ist es gleich ein paar Grad wärmer. Besonders beeindruckt haben hier das 4 Sterne-Hotel „Iberostar Mehari“, aber auch das komplett renovierte 4 Sterne-Hotel „Calimera Yati Beach“ lässt keine Urlaubswünsche offen. Eine Besonderheit: kein Hotel ist höher als eine Palme!



Nach Besichtigungen unzähliger Hotels auf Djerba geht es über den Römerdamm zu einem Abstecher zur Oase Zarzis. In der Gegend südlich von Djerba ist insbesondere das 4 Sterne-Hotel „Odyssee Resort Thalasso & Spa“, das im maurischen Stil erbaut ist, ein Highlight. Hier gibt es einen Swimmingpool mit Thermalwasser – das Wasser kommt warm direkt aus der Erde und sieht zwar etwas braun aus, ihm werden jedoch heilende Eigenschaften nachgesagt. Mit einem sehr positiven Eindruck geht es zurück nach Djerba. Hier wurde zum Abschluss das komplett renovierte, schicke 3,5 Sterne-Hotel „COOEE Hari Club Beach Resort“ besichtigt.



Für Ruhesuchende ist der Winter der ideale Zeitraum, um Tunesien in den klarsten Farben zu entdecken. Nach einer Woche mit unzähligen neuen Eindrücken geht es von Djerba zurück nach Deutschland. Oliver Mück sagt: „Tunesien überzeugt mich immer wieder aufs Neue! Das faszinierende Land ist einfach unglaublich facettenreich und lohnt sich zu jeder Jahreszeit.“

Express Travel International GmbH ist ein Reiseveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main und wurde 1998 von Maja-Jennifer Köhl und Mohamed Samir gegründet. Mehr als 50 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten im Frankfurter Büro und werden von einem Service-Center in Erfurt unterstützt. Seit 20 Jahren ist "ETI - Ihr Sonnenspezialist" - als einer der marktführenden Ägyptenveranstalter bekannt und hat sich auch mit neuen Zielgebieten erfolgreich positioniert. Urlaubsträume werden in Ägypten, Tunesien, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, Türkei, Marokko, Bulgarien und Kroatien verwirklicht. Das Hotelportfolio umfasst mehr als 2000 Häuser in den 10 sonnigen Urlaubsländern. ETI hat Schwestergesellschaften in Österreich, Schweiz, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Polen, Rumänien sowie RED SEA HOLIDAYS in Großbritannien und Nordirland.Weitere Informationen zu ETI Express Travel International erhalten Sie unter www.eti.de

