Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1063082

76030 Events GmbH Georg-Friedrich-Str. 26 76131 Karlsruhe, Deutschland http://
Ansprechpartner:in Herr Yannick Beyer
Logo der Firma 76030 Events GmbH

Hinterm Block Open Air 2026 in Karlsruhe: LUVRE47, Haze, Lugatti & 9ine und weitere Deutschrap-Acts live am 01. August

Deutschrap-Festival in Karlsruhe mit Newcomer Contest, Tattoo-Area, regionalen Künstler:innen und einem Line-up aus Berlin, Köln, Bremen, Darmstadt und Karlsruhe

(lifePR) (Karlsruhe, )
Nach dem Start im letzten Jahr ziehen wir auf ein größeres Gelände um und machen dieses Jahr den nächsten Schritt. Gefeiert wird auf dem Gelände des Stadtjugendausschusches am Otto-Dullenkopf-Park in Karlsruhe. 

Einen ganzen Tag lang mit Deutschrap, kalten Getränken, Tattoos, Newcomern und einer Atmosphäre, die in Karlsruhe seines gleichen sucht.

Angeführt wird das Line-up von LUVRE47, der nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch Teil des Hinterm Block Projekts ist. 

Außerdem mit dabei: Haze, Lugatti & 9ine, Pressluft Hannah, Döll und TNF47.

Uns war wichtig, Künstler:innen einzuladen, die für ihren eigenen Sound stehen und nicht einfach austauschbar sind. Deshalb treffen auf dem Festival unterschiedliche Ecken der Deutschrap-Szene aufeinander. Neben den Konzerten gibt es einen Newcomer Contest, einen Tattoo-Stand und weitere Aktionen auf dem Gelände.

Mit Acts aus Berlin, Köln, Bremen, Darmstadt und Karlsruhe bringt das Hinterm Block Open Air einige der spannendsten Namen der aktuellen Deutschrap-Szene nach Baden-Württemberg.

Einlass ist ab 14 Uhr, los geht es um 15 Uhr.
Wir sehen uns am 01. August in Karlsruhe.

Weitere Information unter: www.hintermblockopenair.de 

Anlagen

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.