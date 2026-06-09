Hinterm Block Open Air 2026 in Karlsruhe: LUVRE47, Haze, Lugatti & 9ine und weitere Deutschrap-Acts live am 01. August
Deutschrap-Festival in Karlsruhe mit Newcomer Contest, Tattoo-Area, regionalen Künstler:innen und einem Line-up aus Berlin, Köln, Bremen, Darmstadt und Karlsruhe
Einen ganzen Tag lang mit Deutschrap, kalten Getränken, Tattoos, Newcomern und einer Atmosphäre, die in Karlsruhe seines gleichen sucht.
Angeführt wird das Line-up von LUVRE47, der nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch Teil des Hinterm Block Projekts ist.
Außerdem mit dabei: Haze, Lugatti & 9ine, Pressluft Hannah, Döll und TNF47.
Uns war wichtig, Künstler:innen einzuladen, die für ihren eigenen Sound stehen und nicht einfach austauschbar sind. Deshalb treffen auf dem Festival unterschiedliche Ecken der Deutschrap-Szene aufeinander. Neben den Konzerten gibt es einen Newcomer Contest, einen Tattoo-Stand und weitere Aktionen auf dem Gelände.
Mit Acts aus Berlin, Köln, Bremen, Darmstadt und Karlsruhe bringt das Hinterm Block Open Air einige der spannendsten Namen der aktuellen Deutschrap-Szene nach Baden-Württemberg.
Einlass ist ab 14 Uhr, los geht es um 15 Uhr.
Wir sehen uns am 01. August in Karlsruhe.
Weitere Information unter: www.hintermblockopenair.de