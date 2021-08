UNTURNED: ELVER-DLC kommt auf Konsole

505 Games kündigt die Veröffentlichtung des ELVER-DLC für das gefeierte Open-World-Zombie-Survival-Sandbox-Spielfür September 2021 auf Xbox One und PS4 an.Der ELVER-DLC enthält eine neue Karte, die von einer Reihe verschiedener osteuropäischer Länder inspiriert ist, und nicht nur ein neues, fiktionales Umfeld bietet, sondern auch die Art verändert, wie das Spiel gespielt wird. Spieler:innen müssen überall auf der Karte nach Ressourcen suchen, um Ausrüstung wie Horden-Signale und Gasmasken zu bauen, mit denen sie an höherwertige Ausrüstungsobjekte gelangen, indem sie eine Militärbasis plündern.Auf der Karte gibt es verschiedene Bereiche in einem dichten Wald, die sich für den Bau einer Basis eignen, verstreut um den einzigen Ort auf der Karte, den man plündern kann: die Stadt. Innerhalb der Metropole stellen die Zombies eine konstante Bedrohung dar, die den Untergang für die Überlebenden bedeuten kann. Es gilt, Ausschau nach flimmernden TV-Geräten zu halten, die auf versteckte Ranger-Kisten hinweisen, die einzigartige Waffen und Ausrüstungsobjekte enthalten.Dieser neue DLC, der im September dieses Jahres veröffentlicht wird, unterstreicht die anhaltende Unterstützung und das Engagement für Konsolenspieler:innen, die in den kommenden Monaten mit kontinuierlichen Patches und weiteren neuen DLCs rechnen dürfen.Wer das Spiel gerne ausprobieren möchte, kann sich darauf freuen, dassTeil des Lineups derist, die bereits am 5. August starteten. Alle, die ihre Überlebenschancen bei einer Zombie-Apokalypse ausloten möchten, können das Spiel bis zum 8. August kostenlos mit ihren Freund:innen spielen.Dieses Spezialevent ist exklusiv im Xbox Live Gold- und Xbox Game Pass Ultimate-Abo enthalten.Während der kostenlosen Spieltage und bis 10. August gibt es UNTURNED mit 50 % Rabatt im Xbox Store Im Open-World-Survival-Sandbox-Spiel UNTURNED sind die Spieler:innen Überlebende in den von Zombies befallenen Ruinen der modernen Gesellschaft. Sie müssen mit Freunden zusammenarbeiten und Bündnisse schmieden, um unter den Lebenden zu bleiben. Man sucht nach Vorräten wie Kleidung, Nahrung, Waffen und handwerklichen Ressourcen wie Holz und Metall, um Festungen und Verteidigungsanlagen gegen die Zombiehorden zu errichten. Dabei muss man stets die eigene Gesundheit im Auge behalten, Nahrung und Wasser finden und die Strahlungswerte überwachen. Wenn man von einem Zombie erwischt wird oder ohne ausreichende Schutzausrüstung in 'Todeszonen' eindringt, wird man schwächer. Im Verlauf des Spiels können die Spieler:innen Erfahrungspunkte verdienen, mit denen sie den eigenen Charakter verbessern und so ihre Überlebenschancen steigern können.ist digital für Xbox One und PS4 zum Preis von €24,99 verfügbar.Smartly Dressed Games ist ein unabhängiges kanadisches Studio. Das aktuelle Aushängeschild ist die PC-Version von Unturned, dessen Entwicklung bis Mitte 2013 zurückreicht. Weitere Informationen hier Cradle Games ist ein Videospiel-Entwickler mit Sitz im kanadischen Quebec, der sich auf dynamische Action-Multiplayer-Rollenspiele für PC und Heimkonsolen konzentriert. Weitere Informationen hier