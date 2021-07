Mit Rescue Party: Live! von 505 Games und TAG Studio Heldentaten vollbringen

505 Games und Entwickler TAG Studio kündigenfür diesen Herbst auf Steam an.fordert Teams von bis zu vier Spielenden heraus, während Erdbeben, Bränden und anderen Naturgewalten in Zusammenarbeit mit einem vielseitigen Team aus Feuerwehrleuten, Rettungsschwimmern, freiwilligen Helferinnen und Helfern und sogar einem Rettungshund namens Poppy Bark in einem aufregenden Wettlauf gegen die Zeit Leben zu retten.Spieler:innen können aus neun Charakteren wählen und sich entweder allein oder gemeinsam mit Freunden der Gefahr stellen, indem sie die Umgebung analysieren, Informationen sammeln und ihr Vorgehen planen. Die Kamera der spielenden Person fungiert gleichzeitig als Live-Medienübertragung der laufenden Rettungsaktion mit einem Reporter, der jede spannende Wendung kommentiert.wurde als das ideale Team-Erlebnis entwickelt. Die Spielenden können sich entweder online oder lokal mit vier Controllern gleichzeitig oder einer Tastatur für alle ins Chaos stürzen. Dank einer großen Auswahl an Ereignissen, Naturgewalten und Geländearten gleicht keine Rettungsmission der nächsten."Das Team hatte jede Menge Spaß bei der Entwicklung vonEs ist ein strategisches Teamspiel für spannende Stunden mit Freunden", sagt Yili Gao, Producer bei TAG Studio. "Wir möchten die harte Arbeit von freiwilligen Helferinnen und Helfern und Notfalldiensten auf der ganzen Welt würdigen und den Spielenden dabei zeigen, dass jeder etwas bewegen kann. Wir können es kaum erwarten, dass die Spielenden später in diesem Jahr das Spiel ausprobieren und unzählige Leben retten!""Diese neue Kooperation bestätigt unser Vertrauen in China als eine Quelle hochkarätiger Inhalte für Kunden und Kundinnen auf der ganzen Welt", sagt Raffaele Galante, Co-CEO und Gründer der Digital Bros Group zusammen mit seinem Bruder Rami Galante. "ist das erste in China produzierte Partyspiel, das von 505 Games veröffentlicht wird. Dank unserer direkten Präsenz vor Ort und unseren soliden Beziehungen mit wichtigen lokalen Partnern möchten wir aufzeigen, wie sich der chinesische Markt zu einer Quelle von Videospielen mit großem Potenzial für ein globales Publikum entwickelt."wurde heute zum ersten Mal bei der F5 Games Show vorgestellt und wird ebenso auf der Game Connection X China Joy 2021 zwischen dem 30. Juli und 2. August präsentiert.Weitere Informationen über 505 Games findet man hier TAG Studio ist ein im chinesischen Chengdu ansässiges Entwicklungsstudio. Das Studio wurde 2020 von Branchenveteranen gegründet und ist im Besitz von Future Tech Inc. Aktuell setzt sich TAG Studio aus 12 Partnern mit vielen Jahren an Entwicklungserfahrung zusammen, deren Ziel es ist, hervorragende, leicht zugängliche und spannende Spiele zu entwickeln.