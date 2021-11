Grow: Song of the Evertree ab heute für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

505 Games GmbH

505 Games, eine Tochtergesellschaft von Digital Bros, ist ein globaler Videogames-Publisher, mit einem breiten Spieleangebot für alle Altersgruppen und Spieler:innen. Das Unternehmen publisht und vertreibt Premium- und Free-to-Play-Spiele auf Konsolen, PCs, sowie mobilen Geräten.



Zu den Publishing-Highlights gehören DEATH STRANDING (PC), Control, Assetto Corsa Competizione, Ghostrunner, Gems of War, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, und Brothers - A Tale of Two Sons.



505 Games verfügt über Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Australien, China und Japan. Weitere Informationen zu 505 Games und allen Produkten hier.