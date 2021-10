Ghostrunner bekommt kosmetischen Halloween-DLC und feiert Jubiläum; Pläne für die Zukunft

Publisher 505 Games bringt heute gemeinsam mit den Partnern All In! Games 3D Realms und Slipgate Ironworks™ den neuen kosmetischen Halloween-DLC für Ghostrunner heraus; es ist der Startschuss für einen Monat voller spannender Events zur Feier des einjährigen Jubiläums der Reihe.Der neueste DLC bereichert das umjubelte First-Person-Actionspiel mit schaurigen Oktober-Vibes. Die Spieler:innen können sechs gruselige neue Schwerter schwingen, darunter Jack-O’, eine geisterhafte Schleierklinge im Kürbis-Design, sowie vier alienartige Katanas: Anomaly, Monstrosity, Night Terror und Carnivore. Zum Preis von €4,99 kann man Jacks Kostüm vervollständigen und die neuen Katanas und Handschuh-Sets ausrüsten.Bis zum 1. November können Amazon Prime-Mitglieder sich einen kostenlosen-Code bei GOG sowie ein für diese Plattform exklusives Katana (nicht in Großchina verfügbar) holen. GOG-Spieler:innen können auch ihren Cyber-Ninja-Style mit kosmetischen DLCs wie dem Winter-Pack (€1,99), Metall-Ochsen-Pack (€3,99) und Neon-Pack (€4,99) aufpeppen.beindruckt auch weiterhin durch seinen Fokus auf ein halsbrecherisches Tempo und Anforderungen an das Geschick, aber auch die Cyberpunk-Ästhetik hat eine hohe Anziehungskraft auf die Fans der Reihe", so 505 Games Präsident Neil Ralley. “Der Halloween-DLC ergänzt den Style des Spiels und wir hoffen, die Spieler:innen genießen ihn, während sie auf die tollen Neuigkeiten warten, die wir für die kommenden Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre auf Lager haben ..."Das Entwicklerteam von One More Level hat auch die Roadmap füraktualisiert und den Ultimate-DLC und weitere Ergänzungen für das begeistert aufgenommene Spiel enthüllt. Neben diesen Spielerweiterungen können sich die Ghostrunner-Fans auf eine Reihe von Giveaways, Entwickler-Interviews und mehr bis Anfang des kommenden Jahres freuen.ist jetzt für PlayStation 5 , PlayStation 4 Amazon Luna und PC via Steam Epic Games Store und GOG zur UVP erhältlich, demnächst gibt es auch Feiertags-Angebote. Im Steam Halloween Sale gibt eszum Preis von €12,99 mit 60 % RabattIn Asien wirdvon H2 Interactive für Nintendo Switch und PlayStation herausgegeben; Veröffentlichungstermin für den Halloween-DLC für PlayStation in Asien und Korea ist der 29. Oktober, der Starttermin für Nintendo Switch in Asien und PlayStation in Japan wird noch von H2 bekannt gegeben.OML wurden von Branchenveteranen mit der bewussten Absicht gegründet, Spiele zu erschaffen, die sie selber gerne spielen würden. Die selbsternannten Hardcore-Gamer von OML möchten den Fans gehaltvolle und fesselnde Spielinhalte bieten, bei denen „One More Level“ seinem Namen alle Ehre macht.Weitere Informationen zu OML gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens