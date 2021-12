Ghostrunner DLC Project_Hel kommt am 17. Januar mit neuem spielbaren Charakter und Kampagne

Publisher 505 Games präsentiert gemeinsam mit den Partnern One More Level 3D Realms und Slipgate Ironworks™ die Erweiterungfür das millionenfach verkaufte First-Person-Actionspiel im Cyberpunk-Stil.startet am 27. Januar 2022 und bringt einen neuen spielbaren Charakter. Alle Interessierten können sich hier anmelden, um die Chance zu erhalten, an einer frühen privaten Beta teilzunehmen. Ab 07. Dezember können die Spieler:innen auch mit dem neuen kostenlosen kosmetischen "Holiday-Pack" in Festtagslaune kommen.Das ursprünglich als kleinerer DLC geplanteist zu einem vollwertigen-Erlebnis herangewachsen. Die Spieler:innen steuern Hel, einen der Bosse des Originalspiels, beim Abstieg durch den Dharma Tower auf ihrer eigenen blutigen Mission. Hel wurde für Neulinge und Veteran:innen gleichermaßen konzipiert. Sie ist stärker kampforientiert als der Ghostrunner und kann einen Treffer mehr einstecken als er.Während man Hels Kräfte mit ihrem eigenen Fähigkeits-Fortschrittsystem meistert, läuft man an Wänden, gleitet durch die Neon-Stadt und schlitzt sich durch sechs Level, in denen man neue Gegner und Bosse zum Beat von sechs frischen Tracks des Elektro-Musikers Daniel Deluxe bekämpft. Wer schon vor Januar spielen will, kann sich für die private Beta anmelden, die noch im Laufe des Jahres startet. Alle, die für die Teilnahme ausgewählt werden, werden in den Credits vonerwähnt.Um die bevorstehenden Festtage zu feiern, können die Spieler:innen ab 07. Dezember Jacks Look im Originalspiel mit einem kostenlosen festlichen Bundle mit Schwertern und Handschuhen verändern und die Stadt mit Rudolphs Ritt und Wohltat, die Schwerter im Geschenkpapier-Look, rot einfärben. Das frostige Sonnwend-Katana oder die Nini-Wunderland-Klinge sind ebenfalls teil des kostenlosen DLCs mit jeweils dazu passenden Handschuhen.startet am 27. Januar zum Preis von €14,99 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PC via Steam, Epic Games Store und GOG.ist erhältlich auf PlayStation 5 , PlayStation 4 Amazon Luna und PC via Steam Epic Games Store und GOG Weitere Informationen zuauf der offiziellen Website OML wurden von Branchenveteranen mit der bewussten Absicht gegründet, Spiele zu erschaffen, die sie selber gerne spielen würden. Die selbsternannten Hardcore-Gamer von OML möchten den Fans gehaltvolle und fesselnde Spielinhalte bieten, bei denen „One More Level“ seinem Namen alle Ehre macht.Weitere Informationen zu OML gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens