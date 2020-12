Das durchgeknallte Puzzle-Plattform-Spiel Human Fall Flat bekommt auf Mobilgeräten zwei neue Level spendiert

Der globale Publisher 505 Games meldet heute zusammen mit seinen Partnern von Curve Digital und Entwickler No Brakes Games, dass es für eines der Top-10-Bestseller-Spiele im Apple App Store 2020 -ein umfangreiches Update mit zwei neuen Leveln gibt.Die Level "Thermal" und "Factory", die beide zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr zunächst auf Steam veröffentlicht wurden, waren die Gewinner im 'Worldwide Workshop'-Wettbewerb, den Curve Digital 2019 ausgerichtet hat und bei dem Fans Level für das Spiel erstellt und eingereicht haben, um Geldpreise zu gewinnen. Das Update für Mobilgeräte ist ab heute in Nordamerika, Europa, Ozeanien und Teilen Asiens für iOS und Android verfügbar.– Im von Manuel "Święty Krab" Nowak geschaffenen "Thermal"-Level stolpern und taumeln die Spieler über verschneite Gipfel hinab in Höhlen voller Gold tief im Erdinneren. Man kann mit bis zu drei Online-Freunden gemeinsam spielen, mit riesigen Bergbaumaschinen interagieren und die aufsteigende trockene Thermik manipulieren, um schier endlose unterirdische Grotten zu durchqueren. Nowak wurde beim Worldside Workshop 2019 mit einem Preisgeld von 10.000 Dollar für die Qualität des Level-Designs und die Wiederspielbarkeit ausgezeichnet.– In diesem von Tyler "Gotcha" Ehninger geschaffenen, einzigartigen Level müssen die Spieler kolossale Maschinen anheben, während sie in Kooperation oder solo auf der Suche nach einem Ausgang Förderbänder, Zahnräder und feurige Flammen passieren. Ehningers Fabrik ist einer der Gewinner in Curves Workshop-Wettbewerb von 2019. Die Jury war von den eingesetzten Easter-Egg-Radios, die überall im Level platziert waren, und der phantasievollen Ästhetik begeistert.Das Thermal/Factory-Inhalts-Update ist das erste von mehreren geplanten Updates von 505 Games in Zusammenarbeit mit Curve Digital und Entwickler No Brakes Games, die die umjubelte Spielmechanik aufnehmen und erweitern. Diese Updates setzen auf den Einfallsreichtum der Community und bieten Spielern kreativere Wege, das unbeschwerte Gameplay solo oder zusammen mit bis zu drei anderen Spielern zu genießen.ist in Nordamerika, Europa, der Region Asien-Pazifik und Japan für iOS und Android erhältlich. In Japan wird das Spiel von DMM, dem lokalen Partner von 505 Games, auf den Markt gebracht. Am 17. Dezember wird das Spiel auch in China über den lokalen Partner X.D. Network veröffentlicht.Weitere Informationen zum Spiel gibt es unter:Curve Digital ist ein preisgekröntes Independent-Label, das mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um das beste interaktive Entertainment zu bieten.Mit einem einzigartig vielfältigen Spielekatalog, der so bekannte Indie-Hits wieundumfasst, begeistert aufgenommene Titel wieundsowie den Millonenseller-Smashhit, hat Curve Digital einen Platz unter den weltweit führenden Games-Publishern eingenommen.Mehr Informationen über Curve Digital gibt es auf http://www.curve-digital.com No Brakes Games wurde 2019 vom Schöpfer vonauf Teneriffa gegründet. Aufbauend auf dem phänomenalen Erfolg dieses Spiels hat das Studio seither die brandneuen Level "Steam", "Ice" und "Christmas" veröffentlicht.Das Studio ist stolz darauf, spaßige und qualitativ hochwertige Spiele für seine Spieler zu entwickeln und dabei eine Kultur des Vertrauens, Respekts und der Work-Life-Balance zu unterhalten. Das Team arbeitet momentan verstärkt am nächsten großartigen Spiel.