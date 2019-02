505 Games produziert und verröfentlicht das Curve Digital-Spiel Human: fall flat für Mobilgeräte

505 Games gibt heute eine Partnerschaft mit dem unabhängigen Publisherbekannt, um den von No Brakes Games entwickelten PC- und Konsolen-Blockbusterauf mobilen Plattformen zu veröffentlichen.Das vonentwickelte, wahnsinnig komische und kreative 3D-Plattform-Puzzlespielhat auf PC- und Konsolensystemen weltweit eine große Fangemeinde gefunden. Die Spieler müssen alleine oder gemeinsam mit Freunden den legendären und gleichzeitig anonymen „Bob“ auf immer kreativere und lustigere Weise zum Ausgang der zunehmend komplexeren Umgebungen führen.Die Mobilversionen vonwerden aktuell vom holländischen Studioentwickelt, das auch für die Portierung von Terraria auf Mobilplattformen verantwortlich war.Curve Digital ist ein führender Publisher von Videospielen für den PC und Konsolen. Seit 2013 arbeitet das Unternehmen mit einigen der weltbesten Videospielentwickler zusammen, um deren Spiele einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, von Independent-Hits wie Dear Esther bis hin zum millionenfach verkauften Human: Fall Flat. 2017 wurde Curve Digital bei den renommierten Develop Industry Excellence Awards als ‚Publishing Hero‘ und bei den MCV Awards 2018 als ‚Indie Games Publisher of the Year‘ ausgezeichnet. Vor kurzem wurde Curve Digital für die Wahl zum ‚Community Management of the Year‘ und ‚Indie Games Publisher of the Year‘ bei den MCV Awards 2019 nominiert.Weitere Informationen gibt es auf:No Brakes Games wurde 2012 gegründet, das Kernteam besteht schon seit 2007.Erfahrung, Talent und Motivation sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg eines so kleinen Teams. Die Mit-Gründer leisteten die Startinvestition, aufgrund der Ausrichtung auf hohe Qualität gewann man zusätzliche Mittel über AppCampus – ein Mobilapplikationen-Beschleunigungsprogramm, das von Microsoft und Nokia finanziert und von der Aalto-Universität im finnischen Espoo verwaltet wird. No Brakes Games ist Absolvent der AppCademy – eines 4-wöchigen Intensiv-Beschleunigungscamps von AppCampus. Zu den Projekten gehören: No Brakes Rally, Pocket Sheep, Momentum Racing, Signals: Lockdown und Human: Fall Flat.

505 Games, eine Tochtergesellschaft des italienischen Entertainment-Unternehmens Digital Bros., ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen und Spielertyen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Laser League, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers - A Tale of Two Sons und How to Survive. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen No Man's Sky, Hellblade: Senua's Sacrifice, Stardew Valley, Dead by Daylight und Inside/Limbo. Zu den kommenden Titeln gehören unter anderem Remedys Control, Indivisible (vom Entwicklerteam von Skullgirls), Journey to the Savage Planet und Koji Igarashis nächstes Projekt, Bloodstained: Ritual of the Night.



505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und China und arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter 505games.com.