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Platz 2 für DAS REHAPORTAL im Handelsblatt-Ranking 2026

(lifePR) (Berlin, )
DAS REHAPORTAL erreicht im Handelsblatt-Ranking „Beste Online-Portale 2026“ den zweiten Platz in der Kategorie „Ärzte & Kliniken“. Mit einer Bewertung von 2,29 bestätigt das Portal sein Ergebnis starkes Vorjahresergebnis und verbessert sich im Ranking von Platz drei auf Platz zwei.

DAS REHAPORTAL gehört erneut zu den besten Online-Portalen in der Kategorie „Ärzte & Kliniken“. In der aktuellen Untersuchung von Handelsblatt und ServiceValue belegt das Portal mit einem Mittelwert von 2,29 den zweiten Platz unter 14 untersuchten Angeboten. Nur Doctolib liegt mit einem Wert von 2,27 vor DAS REHAPORTAL. Der Mittelwert der gesamten Kategorie liegt bei 2,35.

Zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet

Damit zählt DAS REHAPORTAL zum vierten Mal in Folge zu den ausgezeichneten Online-Portalen. Auch im Zeitvergleich zeigt sich die konstant positive Bewertung von DAS REHAPORTAL:
  • 2023 eine Bewertung von 2,35
  • 2024 eine Bewertung von 2,31
  • 2025 eine Bewertung von 2,29
  • 2026 eine Bewertung von 2,29
Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Bewertung stabil; zugleich verbessert sich DAS REHAPORTAL im Ranking von Rang drei auf Rang zwei. Die erneute Platzierung in der Spitzengruppe ist eine wertvolle Bestätigung: Das spezialisierte Angebot überzeugt auch im Vergleich mit anderen etablierten Gesundheitsportalen. Mit einer Bewertung von 2,29 erreicht DAS REHAPORTAL Platz zwei und platziert sich damit unter anderem vor dem Bundes-Klinik-Atlas.

"Dass wir unsere Bewertung bestätigen und zugleich auf Platz zwei vorrücken, freut uns sehr. Für Menschen, die eine Rehabilitation suchen, müssen komplexe Informationen verständlich, verlässlich und zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. Die erneute Auszeichnung bestärkt uns darin, die REHASUCHE, unsere Qualitätsdarstellung und unsere Ratgeber konsequent aus Sicht der Patient:innen und Angehörigen weiterzuentwickeln", so Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von DAS REHAPORTAL

Rund 48.000 Kundenurteile ausgewertet

Für das Ranking „Beste Online-Portale 2026“ hat die Analysegesellschaft ServiceValue im Juli 2026 insgesamt 47.734 Kundenurteile zu 351 Online-Portalen aus 28 Kategorien ausgewertet. Grundlage war eine eigeninitiierte und unabhängig von den bewerteten Unternehmen durchgeführte Onlinebefragung.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den vergangenen 24 Monaten zusammenzufassen und die jeweiligen Portale insgesamt zu beurteilen. Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala von 1 für „ausgezeichnet“ bis 5 für „schlecht“. Für jedes Portal wurde aus den abgegebenen Bewertungen ein ungewichteter Mittelwert gebildet.

Portale mit einem besseren Ergebnis als der Mittelwert ihrer Kategorie erhalten die Auszeichnung „Beste Online-Portale“. Das jeweils am besten bewertete Angebot einer Kategorie wird als „Bestes Online-Portal“ ausgezeichnet.

Die vollständigen Ergebnisse und weitere Informationen zur Methodik sind in der ServiceValue-Auswertung zur Kategorie „Ärzte & Kliniken“ veröffentlicht.

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Mit über 1,9 Millionen Nutzer:innen im Jahr 2025 bestätigt DAS REHAPORTAL seine führende Rolle als Public-Reporting-Portal für Rehabilitation in Deutschland. Die unabhängige Plattform bietet umfassende Informationen zu Rehakliniken und unterstützt Patient:innen sowie Angehörige bei der Auswahl der passenden Einrichtung. Kliniken lassen sich anhand von Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Zufriedenheit vergleichen. Jährlich werden über 115.000 Patient:innen befragt, die Daten wissenschaftlich erhoben und regelmäßig überprüft. Derzeit sind auf dem trägerübergreifenden Portal Bewertungen zu mehr als 230 Rehakliniken abrufbar, rund 1.600 ambulante, stationäre, mobile und digitale Einrichtungen sind gelistet. DAS REHAPORTAL wurde mehrfach für Nutzerfreundlichkeit und hohe Informationsqualität ausgezeichnet, unter anderem vom afgis e.V., ntv und Focus Money. DAS REHAPORTAL gehört zur 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH.

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