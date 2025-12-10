Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045380

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH Friedrichstraße 60 10117 Berlin, Deutschland https://www.dasrehaportal.de
Ansprechpartner:in Frau Annabelle Neudam +49 30 32503650
Logo der Firma 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Messbare Erfolge in der orthopädischen Rehabilitation – Ergebnisse der bundesweiten PROMs-Studie

(lifePR) (Berlin, )
Im Rahmen der Rehabilitation verbessert sich die Lebensqualität vieler Menschen mit Hüft- und Kniegelenkersatz sowie chronischem Rückenschmerz. Das zeigt eine der bislang größten Erhebungen zur Ergebnisqualität mittels Patient-Reported Outcome Measures (PROMs). Die Erhebung wurde von DAS REHAPORTAL in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt.

Zwischen Mai 2023 und Juni 2024 nahmen 115 Rehaeinrichtungen erfolgreich an der Erhebung teil. Nach umfassender Qualitätskontrolle und Risikoadjustierung flossen die Angaben von mehr als 17.500 Patient:innen in die Analyse ein. Diese bewerteten ihren Gesundheitszustand zu Beginn und am Ende der Reha, optional auch drei Monate danach.

Verbesserungen bei orthopädischen Patient:innen

Die Ergebnisse zeigen: Orthopädische Rehabilitation geht mit bedeutsamen Verbesserungen von Beweglichkeit, Belastbarkeit und Lebensqualität einher. Bei Patient:innen mit Hüftgelenkersatz lag die Verbesserung in den krankheitsspezifischen Werten bei einer Effektstärke von 0.89, bei Kniegelenkersatz bei 0.93 und bei chronischem Rückenschmerz bei 0.69, was jeweils auf erfreulich hohe Verbesserungen hinweist. Auch die körperliche und psychische gesundheitsbezogene Lebensqualität verbesserte sich messbar.

"Die Ergebnisse  belegen aus Sicht der Patient:innen Verbesserungen, die nach einer Rehabilitation beobachtet werden können. Wir geben Patient:innen eine Stimme und schaffen die Grundlage für fundierte Klinikentscheidungen“, sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von DAS REHAPORTAL.

Deutliche Unterschiede zwischen Kliniken

Die Daten zeigen aber auch, dass nicht alle Einrichtungen gleich gute Resultate erzielen. Damit diese Unterschiede fair bewertet werden können, wurden die Ergebnisse risikoadjustiert. Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Begleiterkrankungen der Patient:innen wurden in der Auswertung berücksichtigt.

Für die patientenorientierte Veröffentlichung der Ergebnisqualität im REHAPORTAL wurde ein Indexwert entwickelt, der auf einer Skala von 0 bis 100 basiert. Die meisten Kliniken liegen im Bereich von 62 bis 80, einige deutlich darüber oder darunter. Der Index ermöglicht einen transparenten und leicht verständlichen Vergleich der Ergebnisqualität. Mit der Veröffentlichung im REHAPORTAL erhalten Patient:innen, Angehörige und zuweisende Ärzt:innen erstmals einen bundesweit vergleichbaren Überblick darüber, welche orthopädischen Rehakliniken aus der Sicht des von Patient:innen wahrgenommenen Gesundheitszustands besonders gute Ergebnisse erzielen. Die Berücksichtigung der Ergebnisqualität im REHAPORTAL stellt eine Erweiterung dar und dient als Entscheidungshilfe, um die passende Einrichtung fundiert auszuwählen.

Hintergrund zu den Indikationen

Ein Großteil der Patient:innen in der orthopädischen Rehabilitation leidet an Verschleißerkrankungen. Besonders häufig betroffen sind Hüft- und Kniegelenke. Bei fortgeschrittener Arthrose können Schmerzen und Bewegungseinschränkungen oft nur noch durch eine Operation gemildert werden, bei der das verschlissene Gelenk durch eine Endoprothese ersetzt wird. Auch bei chronischen Rückenschmerzen sind konservative Therapien oft nicht ausreichend. Rehabilitation zielt hier darauf ab, Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zu verbessern und die Teilhabe am Alltag zu sichern.

Internationale Standards als Basis

PROMs erfassen den subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand von Patient:innen und gelten international als Standard der Ergebnisqualitätsmessung. Eingesetzt wurden etablierte Instrumente: HOOS-PS für Hüftgelenkersatz, KOOS-PS für Kniegelenkersatz, der Oswestry Disability Index (ODI) für chronischen Rückenschmerz und der VR-12 für die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Die Erhebung folgt den Empfehlungen des International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) und baut auf einer Pilotstudie aus dem Jahr 2020 auf.

Website Promotion

Website Promotion
PROMs bei orthopädischen Erkrankungen

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Mit über 3,4 Millionen Nutzer:innen im Jahr 2024 bestätigt DAS REHAPORTAL seine führende Rolle als Public-Reporting-Portal für Rehabilitation in Deutschland. Die unabhängige Plattform bietet umfassende Informationen zu Rehakliniken und unterstützt Patient:innen sowie Angehörige bei der Auswahl der passenden Einrichtung. Kliniken lassen sich anhand von Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Zufriedenheit vergleichen. Jährlich werden über 110.000 Patient:innen befragt, die Daten wissenschaftlich erhoben und regelmäßig überprüft. Derzeit sind auf dem trägerübergreifenden Portal Bewertungen zu über 240 Rehakliniken abrufbar, rund 1.600 ambulante, stationäre, mobile und digitale Einrichtungen sind gelistet. DAS REHAPORTAL wurde mehrfach für Nutzerfreundlichkeit und hohe Informationsqualität ausgezeichnet, unter anderem vom afgis e.V., ntv und Focus Money. DAS REHAPORTAL gehört zur 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH. Weitere Informationen unter www.dasrehaportal.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.