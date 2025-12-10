Messbare Erfolge in der orthopädischen Rehabilitation – Ergebnisse der bundesweiten PROMs-Studie

Im Rahmen der Rehabilitation verbessert sich die Lebensqualität vieler Menschen mit Hüft- und Kniegelenkersatz sowie chronischem Rückenschmerz. Das zeigt eine der bislang größten Erhebungen zur Ergebnisqualität mittels Patient-Reported Outcome Measures (PROMs). Die Erhebung wurde von DAS REHAPORTAL in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt.



Zwischen Mai 2023 und Juni 2024 nahmen 115 Rehaeinrichtungen erfolgreich an der Erhebung teil. Nach umfassender Qualitätskontrolle und Risikoadjustierung flossen die Angaben von mehr als 17.500 Patient:innen in die Analyse ein. Diese bewerteten ihren Gesundheitszustand zu Beginn und am Ende der Reha, optional auch drei Monate danach.



Verbesserungen bei orthopädischen Patient:innen



Die Ergebnisse zeigen: Orthopädische Rehabilitation geht mit bedeutsamen Verbesserungen von Beweglichkeit, Belastbarkeit und Lebensqualität einher. Bei Patient:innen mit Hüftgelenkersatz lag die Verbesserung in den krankheitsspezifischen Werten bei einer Effektstärke von 0.89, bei Kniegelenkersatz bei 0.93 und bei chronischem Rückenschmerz bei 0.69, was jeweils auf erfreulich hohe Verbesserungen hinweist. Auch die körperliche und psychische gesundheitsbezogene Lebensqualität verbesserte sich messbar.



"Die Ergebnisse belegen aus Sicht der Patient:innen Verbesserungen, die nach einer Rehabilitation beobachtet werden können. Wir geben Patient:innen eine Stimme und schaffen die Grundlage für fundierte Klinikentscheidungen“, sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von DAS REHAPORTAL.



Deutliche Unterschiede zwischen Kliniken



Die Daten zeigen aber auch, dass nicht alle Einrichtungen gleich gute Resultate erzielen. Damit diese Unterschiede fair bewertet werden können, wurden die Ergebnisse risikoadjustiert. Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Begleiterkrankungen der Patient:innen wurden in der Auswertung berücksichtigt.



Für die patientenorientierte Veröffentlichung der Ergebnisqualität im REHAPORTAL wurde ein Indexwert entwickelt, der auf einer Skala von 0 bis 100 basiert. Die meisten Kliniken liegen im Bereich von 62 bis 80, einige deutlich darüber oder darunter. Der Index ermöglicht einen transparenten und leicht verständlichen Vergleich der Ergebnisqualität. Mit der Veröffentlichung im REHAPORTAL erhalten Patient:innen, Angehörige und zuweisende Ärzt:innen erstmals einen bundesweit vergleichbaren Überblick darüber, welche orthopädischen Rehakliniken aus der Sicht des von Patient:innen wahrgenommenen Gesundheitszustands besonders gute Ergebnisse erzielen. Die Berücksichtigung der Ergebnisqualität im REHAPORTAL stellt eine Erweiterung dar und dient als Entscheidungshilfe, um die passende Einrichtung fundiert auszuwählen.



Hintergrund zu den Indikationen



Ein Großteil der Patient:innen in der orthopädischen Rehabilitation leidet an Verschleißerkrankungen. Besonders häufig betroffen sind Hüft- und Kniegelenke. Bei fortgeschrittener Arthrose können Schmerzen und Bewegungseinschränkungen oft nur noch durch eine Operation gemildert werden, bei der das verschlissene Gelenk durch eine Endoprothese ersetzt wird. Auch bei chronischen Rückenschmerzen sind konservative Therapien oft nicht ausreichend. Rehabilitation zielt hier darauf ab, Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zu verbessern und die Teilhabe am Alltag zu sichern.



Internationale Standards als Basis



PROMs erfassen den subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand von Patient:innen und gelten international als Standard der Ergebnisqualitätsmessung. Eingesetzt wurden etablierte Instrumente: HOOS-PS für Hüftgelenkersatz, KOOS-PS für Kniegelenkersatz, der Oswestry Disability Index (ODI) für chronischen Rückenschmerz und der VR-12 für die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Die Erhebung folgt den Empfehlungen des International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) und baut auf einer Pilotstudie aus dem Jahr 2020 auf.

