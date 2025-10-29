Handelsblatt-Ranking: REHAPORTAL überzeugt in der Kategorie Ärzte & Kliniken

Vertrauen, Qualität und Nutzerorientierung zahlen sich aus: DAS REHAPORTAL hat im diesjährigen Handelsblatt-Ranking „Beste Online-Portale 2025“ eine Platzierung in der Spitzengruppe erreicht. Die Bewertung erfolgte im Rahmen einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts ServiceValue auf der Grundlage von über 48.000 Kundenurteilen zu insgesamt 351 Portalen in 28 Kategorien.



Anerkennung für Qualität und Vertrauen



In der Rubrik „Ärzte & Kliniken“ zählt DAS REHAPORTAL zu den beliebtesten Portalen in Deutschland. Ausschlaggebend für die Platzierung waren insbesondere die Aspekte Informationsqualität, Sicherheit, Transparenz und das Vertrauen der Nutzer:innen in das Angebot.



„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, denn sie stammt von den Menschen, für die wir das Portal entwickelt haben“, sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin des REHAPORTALS. „Gerade in der Reha ist die richtige Information zur richtigen Zeit entscheidend. Es ist unser Anspruch, Orientierung zu geben, wo sonst viele Fragezeichen sind. Das positive Feedback im Rahmen dieser Studie ist für uns auch ein Auftrag: Wir wollen weiterhin daran arbeiten, unser Angebot konsequent an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten auszurichten.“



Spezialisiertes Angebot mit breitem Nutzen



DAS REHAPORTAL gehört zu den wenigen spezialisierten Portalen im Gesundheitswesen, die umfassende, qualitätsgesicherte Informationen zur medizinischen Rehabilitation bereitstellen - von der Rehaklinik-Suche über transparente Qualitätsbewertungen bis hin zu aktuellen Fachartikeln. Mit jährlich über 110.000 befragten Patient:innen und rund 250 aktiv bewerteten Einrichtungen bietet DAS REHAPORTAL eine einzigartige Datentiefe zur Ergebnisqualität in der Reha. Patient:innen und Angehörige finden dort verlässliche Informationen, um aus der Vielzahl an Angeboten gezielt passende Kliniken auszuwählen.



Hintergrund zum Ranking



Die Methodik der Untersuchung zielte auf ein Gesamturteil aus allen Erwartungen, Erfahrungen und Informationen, die Verbraucher:innen in den vergangenen 24 Monaten mit einem Portal gesammelt haben. Die Bewertung erfolgte auf einer Notenskala von 1 („ausgezeichnet“) bis 5 („schlecht“); Anbieter mit den besten Mittelwerten wurden als „Beste Online-Portale“ ausgezeichnet. Das Handelsblatt berichtet in seiner Ausgabe vom 10. September 2025 (Nr. 174) unter dem Titel „Portale gehen auf Nummer sicher“ ausführlich über die Studienergebnisse. Dabei wird deutlich: Vertrauen und Sicherheit sind vor allem in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Wohnen oder Finanzen zentrale Erfolgsfaktoren für Online-Plattformen.



Gerade bei Gesundheitsinformationen ist das Bedürfnis nach Verlässlichkeit besonders hoch. Portale, die Orientierung schaffen, verlässlich informieren und Sicherheit vermitteln, werden von Verbraucher:innen besonders geschätzt.

