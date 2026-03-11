Ergebnisqualität in der Reha: iqpr und DAS REHAPORTAL starten Zusammenarbeit

DAS REHAPORTAL und das iqpr – Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeiten künftig bei der wissenschaftlichen Messung patientenberichteter Ergebnisqualität (PROMs) in der Rehabilitation zusammen. Erste gemeinsame Projekte starten im Sommer 2026 in der psychosomatischen Rehabilitation.



Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die systematische Erhebung und wissenschaftliche Auswertung patientenberichteter Behandlungsergebnisse im Sinne von Value Based Healthcare (VBHC) sowie deren strukturierte Nutzung in der Versorgungspraxis.



„Mit dem iqpr haben wir einen wissenschaftlich erfahrenen und in der Rehaforschung etablierten Partner an unserer Seite. Gemeinsam wollen wir die Ergebnisqualität in der Rehabilitation aus Sicht der Patient:innen stärker sichtbar machen und damit Transparenz und Qualität in der Versorgung fördern“, sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von DAS REHAPORTAL.



Nutzung der Ergebnisse für Qualität und Transparenz



Die Zusammenarbeit schafft die Grundlage dafür, dass Rehabilitationskliniken patientenberichtete Ergebnisdaten systematisch in ihre Qualitätsentwicklung integrieren können. Im REHAPORTAL werden die Ergebnisse im Rahmen des Public Reporting veröffentlicht und fließen in die transparente Qualitätsdarstellung der Rehakliniken ein. Sie ermöglichen eine nachvollziehbare Bewertung von Behandlungsergebnissen, bieten Einrichtungen Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung ihrer Versorgung und unterstützen Patient:innen bei der Auswahl einer passenden Rehaklinik.



Auch das iqpr sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung der Rehabilitation. „Die systematische Nutzung patientenberichteter Ergebnisse stärkt Transparenz und unterstützt Einrichtungen bei der Weiterentwicklung ihrer Behandlungsqualität. Unser Anspruch ist es, wissenschaftliche Qualität mit praxistauglichen Lösungen zu verbinden, unter anderem durch automatisierte Datenverarbeitung und praxistaugliche Ergebnisdarstellungen für die Nutzung in der Klinik“, erklärt Dr. Torsten Alles, Geschäftsführer des iqpr.



Start in der psychosomatischen Rehabilitation



Im Sommer startet die erste gemeinsame Studie in der psychosomatischen Rehabilitation mit Fokus auf Depressionen und Angsterkrankungen. Diese gehören zu den häufigsten Diagnosen in der medizinischen Rehabilitation und sind von hoher Versorgungsrelevanz. Überprüft werden patientenberichtete Veränderungen von Gesundheit und Lebensqualität im Verlauf der Rehabilitation.



Die Kooperation ist langfristig angelegt. Perspektivisch sollen weitere Indikationsbereiche einbezogen und die wissenschaftliche Aufbereitung der Ergebnisse ausgebaut werden. PROMs sollen damit dauerhaft als fester Bestandteil einer transparenten, patientenzentrierten Qualitätsentwicklung in der Rehabilitation etabliert werden.



Über iqpr



Das multidisziplinäre Team des iqpr realisiert seit 25 Jahren Forschungsprojekte zur Wirksamkeit und Qualitätssicherung und bietet Dienstleistungen insbesondere im Kontext medizinischen Rehabilitation an. Zentrale Themen sind der Zugang zu Rehabilitation, Konzepte innerhalb der Rehabilitation und Qualitätsdimensionen der Leistungserbringung. Die Sichtweise der Patient:innen ist dabei zentral. Dazu sind zahlreiche empirische Studien und Fachpublikationen entstanden. Reha-Einrichtungen nutzen die Schulungsangebote und Beratungen des iqpr bundesweit und langjährig.

(lifePR) (