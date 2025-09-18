DAS REHAPORTAL für hervorragende Service‑Qualität ausgezeichnet

DAS REHAPORTAL wurde von DISQTrust mit der begehrten Auszeichnung „Von Kunden empfohlen“ geehrt. DISQTrust ist eine Marke des Deutschen Instituts für Service‑Qualität (DISQ), das seit fast 20 Jahren objektive Marktanalysen zur zuverlässigen Bewertung der Service‑Qualität in Deutschland durchführt.



DISQTrust und das DUP UNTERNEHMER Magazin initiierten Deutschlands größte Kundenbewertungskampagne. In Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung wurden Leserinnen und Leser aufgerufen, ihre liebsten Serviceanbieter zu nennen. Die am häufigsten genannten und am besten bewerteten Unternehmen durchliefen anschließend ein mehrstufiges Prüfverfahren.



DAS REHAPORTAL überzeugte in allen vom DISQ geprüften Bewertungsbereichen – von der Weiterempfehlungsrate über den Web-Auftritt bis hin zu Kundenservice und Online-Service-Elementen. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Rehakliniken in Deutschland unabhängig und wissenschaftlich fundiert zu vergleichen. Patient:innen können ambulante und stationäre Rehakliniken strukturiert suchen, vergleichen und direkt Kontakt aufnehmen. Transparent dargestellt wird, welche Klinik für welche Erkrankungen besonders geeignet ist – und in welchen Bereichen andere Häuser ihre Stärken haben. Grundlage sind über 100 nachvollziehbare Kriterien zu Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Ergänzend stehen umfassende Ratgeberartikel rund um die Rehabilitation zur Verfügung, verfasst von Expert:innen der Branche. Dank nutzerfreundlicher Reha-Suche, vertrauensvollen Inhalten und wissenschaftlicher Fundierung wird DAS REHAPORTAL jährlich von Millionen von Menschen genutzt.



"Diese Auszeichnung bestätigt unsere Mission: Wir schaffen transparente Orientierung im Reha-Dschungel – wissenschaftsbasiert, verständlich und kompetent", so Annabelle Neudam, Geschäftsführerin des REHAPORTALs. In einer Zeit, in der Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen zunehmend gefragt sind, zeigt DAS REHAPORTAL eindrucksvoll, wie Service und Informationskompetenz sinnvoll verknüpft werden: unterstützend, klar und patientenzentriert. Mit „Von Kunden empfohlen“ bekräftigt DAS REHAPORTAL seinen Anspruch, als führender, verlässlicher Anbieter für Reha-Informationsdienste zu agieren – informativ, vertrauenswürdig und serviceorientiert.

